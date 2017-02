Motagua saca un triunfo fácil ante un anémico Marathón

Motagua vuelve a sonreír y a sumar de tres. Los azules se aprovecharon del miedo escénico del Marathón cuando pisa el Nacional y ganaron fácil, muy fácil los puntos en juego.

Las águilas le pasaron por encima al equipo de Manuel Keosseián a medio gas y sin sus dos principales figuras como Carlos Discua y Rubilio Castillo que se perdieron el duelo por lesión y suspensión respectivamente.

Con este triunfo sobrado y sencillo de los azules, Motagua escaló un peldaño y ascendió al puesto cuatro, mientras el Monstruo Verde, que ilusionó al principio de cae poco a poco; ahora es quinto.

LAS ACCIONES DEL PARTIDO:

La primera acción de peligro surtió efecto al minuto 17 tras una incursión en ofensiva de Kliffox Bernárdez, el lateral se llevó en la marca a Allan Banegas, centró y Erick Andino en el área por poco anota el primero de la tarde. El partido estaba de bostezo y solo una genialidad podría cambiar el ritmo del mismo y así sucedió.



Al minuro 21 el centrocampista Irvin Reyna sacó de la galera un bombazo casi desde la media cancha que se coló en el pórtico de Jhon Bodden, portero que adornó el golazo con su lanzada. El tanto del jugador seguramente y por mucho es uno de los más hermosos del campeonato. Motagua lo ganaba 1-0 y no pidamos más, pues eso fue todo en el primer tiempo.



En la segunda etapa el partido no cambió en nada, al menos en los primeros minutos. Cuando el cronómetro nos indicaba el minuto 51 Marco Tulio Vega tuvo para aumentar la ventajapero su cabezazo fue bien controlado por Bodden y el mismo evitó otra vez el segundo azul, Erick Andino fusiló la cabaña verdolaga y con reflejos de gato el portero la mandó al tiro de esquina.



Los azules atacaban con peligrosidad pero Jhon Bodden estaba casi impasable. Marco Vega generaba y Erick Andino no estaba fino. Al minuto 68 Vega llegó por el sector derecho, envió la redonda al área y ahí, solito y frente al portero Andino Portillo erró el segundo claro. Pero Erick seguía intentando y su lucha surtió efecto al 71 tras un servicio de Wilmer Crisanto el delantero resolvió de buena forma. Los azules lo ganaban 2-0 con mucha tranquilidad



Marathón, herido en su amor propio buscó a Jonathan Rougier, un espectador en el segundo tiempo. Los verdolagas gestionaron un ataque pero Darvis Argueta en la finalización erró de forma increíble con todo el marco a disposición.

Al final Motagua ganó 2-0 a un paupérrimo Marathón que hoy dio pena en el estadio Nacional. El equipo del charrúa Manuel Keosseián lució anémico; si no hubiese sido por John Bodden, el Monstruo Verde hubiera recibido una paliza histórica. Los azules, por su parte, mostraron mejoría y por ello este gane les salió fácil y sobrado.

FICHA DEL MOTAGUA - MARATHÓN (2-0)

MOTAGUA

ALINEACIÓN

Jonathan Rougier; Kliffox Bernárdez, Juan Pablo Montes, Martín Pucheta, Henry Figueroa; Félix Crisanto, Héctor Castellanos, Irvin Reyna, Santiago Vergara; Erick Andino y Marco Vega.



Suplentes

Marlon Licona, Reinieri Mayorquín, Wilmer Crisanto, Christopher Meléndez, Denilson Castillo, Jonathan Galo, César Romero.



CAMBIOS

Min. 66 Salió Felix Crisanto por Wilmer Crisanto.

Min. 80 Salió Irvin Reyna por Reinieri Mayorquín.

Min. 85 Salió César Romero por Marco Tulio Vega.



GOLES

Min. 21 Irvin Reyna

Min. 71 Erick Andino



TARJETAS AMARILLAS

Min. 22 Marco Tulio Vega

Min. 81 Héctor Castellanos



TARJETAS ROJAS

No hubo.

------------------------------------------------------------------------------

MARATHÓN

ALINEACIÓN

John Bodden; Kevin Espinoza, Bryan Barrios, Samuel Córdova, Caue Fernandes, Daniel Tejeda, Allan Banegas, Jon Pauk Suazo, Mario Berríos, Juan Rodríguez, Henry Romero.



Suplentes

Denovan Torres, Carlos Perdomo, Wilmer Fuentes, Joshua Vargas, Walter Martínez, Víctor Berríos y Darvis Argueta.



CAMBIOS

Min. 37 Salió Jhon Pauk Suazo por Walter Martínez.

Min. 37 Salió Henry Romero por Joshua Vargas.

Min. 72 Salió Mario Berríos por Darvis Argueta



GOLES

No hubo.



TARJETAS AMARILLAS

Min. 15 Jhon Pauk Suazo

Min. 81 Joshua Vargas

Min. 83 Walter Martínez



TARJETAS ROJAS

No hubo.