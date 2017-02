Motagua volvió a ganar de local y se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 12 unidades. Esta vez la víctima fue el Marathón que cayó tras los goles de Erick Andino e Irvin Reyna y el técnico Diego Vázquez habló del triunfo.

"Fue un partido bien disputado, mantuvimos la posesión de la pelota en el primer tiempo y siento que sufrimos poco en nuestro marco. Recuerdo una sola jugada de peligro de Marathón, pero circulamos bien la pelota, hicimos tercer hombre, estuvimos seguros en defensa. De a poco nos vamos acercando al equipo que queremos".

Vázquez quedó satisfecho con el trabajo de Reyna, quien hizo un golazo de media distancia y realizó un trabajo limpio en la zona del medio.

"Irvin hace mucho que no jugaba y además del gol me gustó como manejó la pelota, volvimos a demostrar que en el Nacional pesamos. Teníamos esa arma de media distancia, ya sabíamos que Marathón se para bien atrás y es difícil entrarle. Le dije a Vergara y a Irvin que probaran de esa manera. Me gustó como manejamos el partido y los jugadores que puse (Pucheta, Irvin y Henry) lo hicieron muy bien y se mantuvo el arco en cero".

El estratega del Azul también opinó de Héctor Castellanos, quien en es el mediocampista que tiene mayor desgaste en la zona medular.

"Lo trajimos por el despliegue físico que tenía. Está evolucionando, tiene receptividad y va a seguir creciendo, se ve mejor con la pelota que hace un año y medio que vino".

De la ausencia de Marcelo Pereira. "Tiene una contractura por tanto fútbol y por eso lo dejamos descansar y jugó Henry Figueroa", cerró.