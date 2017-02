Olimpia: Javier Estupiñán una semana fuera; Donis Escober, tres

Luego de abandonar la cancha del estadio Morazán con muchas muestras de dolor en el clásico ante el Real España, el delantero colombiano Javier Estupiñán no sufrió fractura de clavícula como se presumía por las imágenes transmitidas.



La buena noticia para el cuerpo técnico de los merengues y los aficionados es que el jugador solamente sufrió un traumatismo y estará fuera por una semana.

"Estupiñán sufrió traumatismo en varias partes del cuerpo. Primero en su caída provocó una herida en su labio inferior al caer con su cara en el piso y sangró bastante. Inclusive un traumatismo encéfalo craneano leve, pero posteriormente se empezó a quejar de un dolor en su clavícula izquierda, por eso lo inmovilizamos", explicó Elmer López, médico del club.



Al jugador del Olimpia se le tuvo que practicar unos exámenes y de esa manera tener claro la gravedad de la caída.

"Luego se le hizo una radiografía y no hay ninguna fractura, solo es un traumatismo en la clavícula y lo vamos a tener una semana en reposo. El jugador podrá estar después con el equipo después que le baja la inflamación", aseguró.



Cabe destacar que Javier Estupiñán no llegará a estar para el duelo de este fin de semana ante el Juticalpa, ya que tiene que reposar. "El jugador deberá de tener de tres a cuatros días de reposo".



CASO DONIS ESCOBER



Otros de los jugadores del Olimpia que deberá estar un periodo más largo de recuperación, es el portero Donis Escober, quien luego de ser intervenido quirúrgicamente, deberá mantenerse en reposo.



"Donis Escober se operó con éxito y ahorita está en la etapa de recuperación, pero estamos hablando de dos a tres semanas que él no puede hacer fútbol", indicó el galeno.



A su vez confirmó que luego el meta deberá usa una protección para evitar golpes en la zona afectada. "Él debe de jugar con una mascaría, estamos haciendo las gestiones para comprarla en el extranjero. Hay unas mascarías que ya las estuvimos viendo y son bien prácticas, por eso se va traer una de esas en Estados Unidos".



"A él se le operó desde el jueves pasado y todo salió bien, pero para evitar cualquier tipo de golpe no puede practicar fútbol", finalizó.