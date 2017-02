Héctor Vargas, timonel del Olimpia, asegura que a pesar de haber ganado al Real España tiene una semana larga para poder corregir muchas cosas de cara al resto de las jornadas que le vienen en el torneo.

"El tema está en poder ir corrigiendo cosas ha pesar del gran partido ante un equipo que venía inspirado y con todas las luces para poder seguir en la punta. Pero no nos podemos quedar en esto, son siete fechas y hay que seguir viendo algunos sistemas tácticos para jugar de local y visita", comentó.

Ante la posibilidad que el partido se dispute el sábado y no el domingo como estaba estipulado en el calendario. "Si no lo han pedido hasta ahora, creo que jugaremos el domingo, ya lo demás ya no queda a criterio del cuerpo técnico, sino por parte de la televisora del equipo y los patrocinadores".

El Olimpia es el líder del torneo y el entrenador Héctor Vargas saca pecho de eso.

El estratega de los merengues fue claro cuando se le pregunto sobre el nivel de juego que vienen mostrando sus dirigidos. "Siempre hemos propuesto hacer goles, realmente a pesar que los comentarios son que el equipo no juega nada, pero nosotros estamos muy por encima de la mayoría de los equipos. En 25 partidos estamos a 10 Real España, 15 del Motagua, 25 de Marathón y eso quiere decir que el equipo ha estado bien", aseguró.

Según el técnico argentino, su equipo siempre ha tenido una propuesta de fútbol ofensivo. "El Olimpia desde que llegué la propuesta ofensiva siempre ha estado y los goles lo reflejan".

Ante la posibilidad de utilizar los jugadores de la Selección ante el Juticalpa. "Vienen el viernes y depende los que jueguen y si tenemos la chance de poderlos usar lo haremos, ya que son jugadores importantes".

Mientras que al referirse al regreso de Fabio de Souza al equipo titular. "Fabio es un buen jugador, el problema fue de salud, no futbolístico y lo importante es que él siga con salud. Ya lo tiene demostrado, lleva 10 campeonatos con el equipo y por algo lleva tantos años en la institución".