Luciano Ursino y Kristina Andrade, un amor a la sudamericana

Luciano Ursino, el hombre que porta la camisola "10" de Real España y su bella novia venezolana Kristina Andrade, recibieron el Día del Amor y la Amistad como la antesala de su segundo aniversario de noviazgo, el cual curiosamente no se fraguó en el que lugar que el uno supo por primera vez del otro.

Si bien Ursino es argentino y Andrade venezolana, ambos no dudan en dejar en claro que Honduras ha sido vital para fortalecer su vínculo afectivo: "Acá fue donde lo hicimos todo, desde que estamos juntos fue acá, solo nos vamos de vacaciones a Argentina, a ella le gusta mucho y ya sabe manejarse acá", comienza diciendo Lucho mientras observa con detenimiento a su amada.

Kristina, por su parte, recuerda que si bien "el inicio de la relación fue en Argentina", todo inició a darse porque "tenemos amigos en común de fútbol, varios son del Caracas F.C, pero yo siempre iba a los juegos de La Guaira", el ex equipo del pampero.

Andrade, quien considera que el Día de San Valentín, como se conoce mundialmente, sirve "para crear recuerdos", dice que celebrarlo en otro país "es irrelevante mientras estemos juntos". A su vez, cuenta como se comenzaron a tratar: "Yo fui a unas vacaciones a Argentina, nos seguíamos por Instagram y él no se aguantaba y me daba a todo like. Un día me escribió un mensaje y me dijo que saliéramos".

La relación entre Kristina y Luciano comenzó por Instagram.

La versión de Luciano Nahuel es un tanto distinta a la de Kris, de hecho, los dos lo reconocen: "Estuve en Venezuela tres años, la señorita es venezolana, me empezó a seguir por Instagram y yo dije "que bonita chica", me fui de vacaciones a Argentina y ella también; empezó a subir fotos y le dije "si querés yo puedo ser tu guía turístico, así se dio todo", cuenta con una sonrisa cómplice.

En cuanto a las labores del hogar en suelo catracho, el jugador aurinegro reconoce que "lo único que cocino es asados, ella es la que se encarga de cocinar y lo hace muy bien", acepta. Mientras tanto la caraqueña destaca que gusta mucho de cocinar "comida saludable", la cual siempre es admitida de buen grado por su amado.

Antes de despedirnos Kristina, quien aparte de diseñar y pintar cuadros maneja un blog en Instagram bajo el usuario @klu_blogger, nos dijo que cada vez se le da mejor el calor sampedrano y "ahora conozco más gente", aunque "los primeros días fue difícil". Luciano escucha atentamente y se prepara para entrarle a la partida diaria de Fifa con la compañía de su inseparable chica venezolana.



Frases de Kristina

"Lo más difícil ha sido la distancia, eso para la pareja no es nada bueno".



"Él siempre va a tener mi apoyo, esté lesionado o bien; trato de no mezclar su vida personal con mi vida cotidiana".

Frases de Luciano

"Al principio yo vine para acá y ella estaba en Venezuela haciendo todo para salir del país, pero igual me vino a visitar una vez".



"Mi última lesión fue difícil, pero la familia y ella la hicieron llevadera".





Cortitas con Lucho y Kristina



1. ¿Qué le gusta y que no del uno al otro?

Luciano: Molestarme de ella nada, la convivencia que es lo más difícil la llevamos muy bien.

Kristina: Me encanta que siempre está feliz a pesar de cualquier cosa. No me gusta cuando me molesta tanto que me amarga, o que me apure, es muy acelerado e impaciente.



2. ¿Algún sobrenombre que utilicen para llamar al otro?

Luciano: Amorcito.

Kristina: Gordito. En palco me tiene loca porque le grito "dale Gordito".



3. ¿Cómo se describen en una palabra?

Luciano: Ella es hermosura.

Kristina: Él es felicidad.



4. ¿Qué harán de especial en el Día del Amor y la Amistad?

Luciano: Veremos. A la gente le digo que disfrute, hay quien cree y no, pero hay que festejarlo día a día.

Kristina: Él me dijo que es sorpresa. No solamente es para celebrarlo en pareja, sino con los amigos.



5. ¿Hay planes de boda?

Luciano: Nosotros solo lo vemos como un papel, lo más importante es lo que tenemos y vivimos día a día.

Kristina: Yo creo que más allá de un papel o un matrimonio ya él es mi esposo porque estoy con él todos los días; el papel a veces daña muchas relaciones; ojo, no estoy diciendo que no me quiero casa.



DATO

-Dos años de relación cumplirán el próximo 19 de junio la venezolana Kristina Andrade y el volante argentino Luciano Ursino.

-Argentina y Honduras han sido los dos países en que han disfrutado de su amor Luciano Ursino y Kristina Andrade.