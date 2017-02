Wanda Nara, criticada fuertemente por mensaje ''materialista''

Nuestra primera Foto juntos ❤ caminamos por El Centro , llegamos al duomo y nadie nos reconoció le pedimos a alguien q nos saque una foto y tampoco nos reconoció .. hoy muchas cosas cambiaron ,se hace imposible ir con vos a ese mismo lugar por ejemplo y por q tenemos mucho más de lo que en ese momento soñábamos tener juntos , sos mucho más de eso que me prometías ser y además no teníamos, a las nenas ni tantas cosas q hoy tenemos,solo había mucho amor y sueños por cumplir ... que el amor nunca se termine y los sueños tampoco te Amo más que antes ❤. @mauroicardi

