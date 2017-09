Eduardo Maldonado: "Dios dijo; ´Este es mi hijo´ y me dio un canal"

Este día se sienta en la "Silla Eléctrica" el polémico y reconocido periodista hondureño, Eduardo Maldonado, dueño e imagen del canal HCH. Hace tremendas revelaciones y en los próximos meses podrían transmitir partidos de Liga Nacional.

Eduardo, antes de ser periodista, primero ejerció como maestro de educación primaria.

Sí, me gustó, me gradué a los 17 años de maestro de educación primaria, con honores, tuve la oportunidad de ser uno de los más distinguidos, eso fue cuando me gradué, a los 18 años ya estaba impartiendo clases en primaria. También tenía que alfabetizar, en esa época no solo impartía clases, se alfabetizaba, cuando comencé a trabajar en los 80, me pagaban 265 lempiras, ese era mi salario mensual, y también me pagaban 30 lempiras por alfabetizar, con eso yo compraba el hueso para la sopa. Te diré que para llegar a la escuela en donde yo trabaja en la comunidad de la Brea, yo debía de caminar cuesta arriba hora y media, disfrutaba cuando era día viernes, mi regreso era todo para abajo, habían veces que los huevos que llevaba para la semana no me llegaban en buen estado, varias veces me caía y se quebraban los huevos.

Quiere decir que no todo es color de rosa, tuvo que sacrificarse.

Claro, yo vivía de lunes a viernes en la Brea, solo bajaba a Comayagua para estar sábado y domingo, y el lunes muy temprano por la mañana iba de regreso. Ahora hay carretera, te hablo del año 1980.

Siempre tuvo los tres tiempos de comida fija, no hablo de su momento de estudiante, en casa.

No puedo mentir, mi mamá es maestra de educación primaria, ella siempre luchó por nosotros, luego viví con mi tía Dominga Maldonado, la disciplina siempre fue buena. Te diré que mi mamá nunca me pegó ni tía Minga, en la familia hay hijos de todo, sensatos, medio locos, locos, siempre hay unos que les falta un veinte para el peso y yo no era ese, siempre tuve disciplina, siempre pedí permiso hasta para ir a jugar fútbol.

Eduardo, hoy eres el principal periodista de Honduras ¿fue fácil para usted?

No para nada, tengo 35 años en esta carrera, trabajé de gorra (de gratis) por muchos años, hasta ahora que llego HCH es que se les paga a los periodistas de los departamentos, la responsabilidad y la disciplina es lo que me ha hecho grande como ser humano, siempre me fijé metas, si no lo haces todo el tiempo vas a terminar de esclavo, yo fui comprando camaritas, compraba cositas de televisión.

¿Visualizaba que un día ibas a ser lo que eres?

Claro, te diré algo, si yo hubiera entrado a la academia militar, mi objetivo era ser el general de las fuerzas armadas, si hubiese sido doctor, mi visión era ser ministro de salud pública, siempre tuve visiones altas en la vida, hay que orar y actuar, siempre tuve en mente llegar a ser el director de un medio de comunicación, ser gato todo el tiempo no tiene sentido, vi honestamente que no era difícil. Te seré sincero, yo varias veces anduve rebotando, varias veces me cerraron espacios, trabajé 10 años con el Grupo OPSA, en el diario El Heraldo, ellos pueden decirte quién era Eduardo Maldonado como periodista, en esos tiempos botábamos funcionarios cuando descubríamos sus actos de corrupción. De ahí me fui a Radio América, estuve 11 años, no ha sido fácil.

Su salida de Radio América usted cree que se da por una orden del presidente Ricardo Maduro.

Siempre fui un crítico de él, fui quien denuncié que es panameño. Que haya sido presidente de Honduras eso es algo pasado, hoy soy su amigo. No tengo ningún resentimiento, eso lo veo como un proceso en la vida. Anduve de un lado para otro hasta que Dios dijo; ´este es mi hijo´ y me dio un canal que se ha convertido en una corporación. Te diré que ya comenzamos a escribir un libro, La otra historia de la televisión en Honduras, ahora no solo los ojos azules pueden salir en la televisión, antes los negros no hubieran trabajado en la televisión, ni yo tampoco.

¿Machaqueó usted en su momento?

Sí, una vez, y esa vez me pusieron como delincuente, ese momento el Tribunal Supremo Electoral en agradecimiento al trabajo que se había hecho como cobertura electoral, nos dio como a 22 periodistas un cheque de cinco mil lempiras.

El periodista de DIEZ, Limber Pérez, en la entrevista con Eduardo Maldonado.

¿Usted siente que ha valorado la labor del periodista en el país?

Claro que sí, yo soy periodista, no tolero que una cámara este mala, aquí en HCH hay periodistas que ganan hasta 40 mil lempiras, esa es la razón por las que siempre están comprometidos. Aquí el ambiente es diferente, lamento que en Honduras no se esté haciendo periodismo.

Por qué dice eso, Eduardo, usted cree que en un país en donde hay más periodistas que militares no se esté ejerciendo periodismo.

Porque la competencial es desleal, yo le exijo a los compañeros el balance, no hay denuncias serias de corrupción, se hacen cuando hay un fin político, nadie denuncia porque quiere denunciar y cambiar algo, sino que denuncia cuando hay un interés de por medio, los mismos que hacen la denuncia la tuvieron guardada por montón de tiempo, pero llega un momento que le conviene destruir la imagen de una persona y la sacan , y muchos aquí, eso no es una mentira, atacan a las personas para conseguir algo.

A usted lo tildan de caracterizarse por atacar a las personas para conseguir algo.

No, nunca hice apología, nunca me ha gustado, sí soy bueno para hacer la denuncia y tirar el cachimbazo en el momento que se dio, pero no me ha gustado estar ahí fastidiando a ver qué consigo, no he tenido esa necesidad, además, todo mundo tiene familia, hijos, mamá, papá. Mi obligación periodística es denunciar el hecho, cuando usted está jode que jode para conseguir algo, no es una acción correcta, intimida, la labor de un periodista es informar, denunciar, dejar satisfecho al lector, al televidente, al radio escucha. Te diré algo, ningún árbol que da fruto de apedrea, me han llamado narcotraficantes.

¿Has trabajado con el crimen organizado alguna vez?

No, no, Dios bendice, Dios me puede dar el mundo si Él quiere, hay gente que ha creído que soy un lavador de activos, que solo me han dado el billete para invertir en lo mío.

La gente puede creer que se ha ligado con el narcotráfico para tener este imperio periodístico.

Ni quiera Dios, eso jamás, hay gente que ha dicho que este canal es del presidente de la república o es socio. No hombre, en este canal el único socio que tiene y es mayoritario es el Rey de Reyes. Porqué alguien que lucha no puede tener un esfuerzo, porqué alguien que trabaja no puede prosperar. Dios mira eso, si dejo de trabajar no como, tengo préstamos, la empresa debe dinero.

El nuevo edificio del canal que se está construyendo, hay gente que aseguran que es un regalo del gobierno a usted por su lealtad.

No hombre, no soy de ese tipo de personas, Limber, en otros momentos yo cortaría la entrevista, en otros momentos le diría una palabrota, en otros momentos me voy a los toques con usted. Soy un árbol que da frutos, el edificio aun no lo termino, Dios me ha escogido para ser la referencia y el cambio de las noticias en Honduras. En el país se calumnia, se difama y se especula, esta va ir cambiando, fíjate que aquí a los delincuentes, a los ladrones todo el mundo lo conoce y se les llama señores, y se distinguen, los exaltan, salen en las páginas sociales y no viven en Honduras, tienen las empresas aquí y no pagan impuestos, tienen pegue directos de los cortes de energía, pagan mal a sus trabajadores y están como santos señores.

¿Usted paga sus impuestos?

Estoy hasta cansado, claro que sí los pago, soy una persona visible, me revisan desde que me levanto hasta que me acuesto, porque sé que hay muchas personas perversas que quisieran verme un desliz, pero Dios me protege. Te diré algo, casi nunca recibo a personas solo, siempre debe de haber un testigo, evito que alguien después diga que yo le propuse algo, me violó o intentó tocarme, tantas papadas que las personas se inventan. No ando a la defensiva, solo me cuido.

¿Qué tan duro fue el secuestro de su hijo? Parecía que usted podía venirse abajo.

Te diré algo, si a usted no le ha pasado nada y Dios lo tiene escogido, prepárese, todo es un proceso, a los blandengues y a los mequetrefes Dios lo prueba a uno. Todo lo que he vivido en mi vida es un proceso, ahora estoy en una condición de victoria, también tengo que ser cauteloso, humilde, sencillo, tengo que ser parte de las personas que me tienen en donde estoy, no tengo porqué cambiar. Claro que me dolió lo que le pasó a mi hijo, nunca me imaginé que podía ser objeto de un secuestro de un familiar mío, soy un simple trabajador, un luchador.

¿Cómo se mantuvo en ese tiempo que Luis, su hijo estaba secuestrado?

Fueron 28 días entre la espada y la pared, se pagó la cantidad que se pedía por secuestro y luego querían más dinero, Dios operó, nunca ha quedado claro para mí si el secuestro de mi hijo fue algo planificado o seleccionado, me llamaban personas de la PC y me decían que porqué me hacían eso con mi hijo, los mismos delincuentes, los mismo secuestradores.

¿Dormías en esos 28 días?

No, llegó un día que flaquee, un día que le dije a mi esposa, ya no aguanto más, le dije que consiguiera un chispín, un traguito, yo no tomo, pero antes me echaba mis tragos, me quedo viendo y me preguntó de cuál Dios es el que yo siempre hablo, hasta ahí llegó la plática, llegó un momento que lo entregué a muerte.

¿Cuándo decidió entregarlo?

Ese día llegaron los pastores, iban como los 20 días del secuestro, ahí le dije que lo soltaba, que ya no era nuestro, también es un hijo de Dios, si Dios ya no quiere que vuelva con vida, que se lo lleve, al final, los hijos no son de uno, hice una entrega formal, doloroso, con lágrimas, me estaba desprendiendo de mi hijo, eso lo hice en momento que dejaron un cuerpo sin vida por la Universidad Pedagógica, que por cierto no trascendió en los medios de comunicación, había un rótulo que decía que así iban a dejar a mi hijo, tuve que hablar con mis compañeros de los medios para que no publicaran esa fotografías, eso decía que debía de apurarme, vi todo eso como parte de un proceso, nunca he sabido quiénes fueron, ni me interesa saber, no sé si fue por política, en ese momento estaba el Golpe de Estado.

¿De dónde sacó todo el dinero para pagar la liberación de su hijo?

Sobraron personas que quisieron ayudar, me habló Jaime Rosental Oliva y su hijo para decirme que estaban dispuesto en ayudar en lo que yo quisiera. “Después lo paga”, esa fueron las palabras de ellos, me llamo Camilo Atala, su madre le dijo que me ayudara para poder salir adelante. Todas las empresas que me debían dinero me agilizaron el pago, pero eso es pasado, lo que me llevaron. Dios me lo ha devuelto en creces.

¿Cómo fue su día cuan su hijo estaba de regreso a casa después de ser secuestrado?

Él llego, yo mismo lo fui a traer, fue un momento indescriptibles, cosas que no se lo deseo a nadie, por eso critico mucho al tema de la extorsión, secuestros, no hay necesidad de llegar a estos extremos, no hay necesidad de hacerle daño a la sociedad, lo que hay que buscar son opciones de trabajo, que se aplique la ley, que los jueces serios en la aplicación de las condenas y las justicia en el país para el que equivoque el camino.

Eduardo Maldonado revela que próximamente se transmitirá Liga Nacional en HCH.

Maldonado, no he visto a ningún negro trabajando en su canal ¿Es prejuicioso?

No, nada al estilo, pasa que no hay nadie intrépido que quiera trabajar en el canal, se ha buscado a alguna persona que sea garífuna, pero que no sea sobado, hay instrucciones a que se contrate un garífuna. Pero tienen que buscar el trabajo, en este canal hay cupo para todos, hemos tenido homosexuales, lesbianas y se les da el mismo respeto que a todos.

¿Aún tiene esa espinita que usted puede ser presidente de la república?

Eso no lo decido yo. Mire Limber, en el Partido Liberal me buscaron para ser el candidato, en vez de Gabriela Núñez, de Luis Zelaya, en vez de todos, vinieron los alcaldes a buscarme, me propusieron, porque según ellos soy el hombre mejor ranqueado en este momento, me apasiona ayudar, servir a las personas.

Por qué no aceptó ser el candidato por el Partido Liberal.

Porque siento que aún me falta para terminar de formar a mi hijo menor que tengo y tiene el nombre de HCH, Dios me ha puesto aquí, es el único que gobierna, el me da las directrices.

Su canal ¿Esta aliado con el gobierno actual?

Eso es lo único que a mí me calienta las orejas, la gente quiere que uno diga lo que ellos quieren que se diga, cuando uno madura y tiene la capacidad de discernir las noticias, no lo maneja cualquier atarantado, si vamos a cubrir noticias de la oposición, se enojan los del gobierno y cuando cubrimos a lo del gobierno, también se enoja la oposición, al presidente de la república lo he visto como cuatro veces, me ha invitado cuando hemos ido a hacer entrevistas y dos cuando hubo una sesión de medios de comunicación, tampoco soy enemigo del presidente, lo admiro como gobernante porque es el único de los últimos tiempos que se ha preparado para gobernar y ha demostrado cosas que yo no he visto en otros gobiernos.

¿Lo ha buscado algún equipo de fútbol para que usted sea su presidente?

Yo he pagado y no es ahora, estuve por mucho tiempo dándole 20 mil lempiras mensuales al Comayagua FC, son cosas que no deben de decirse, le he ayudado, no puedo darle al Olimpia, tiene mucho dinero, soy seguidor del Olimpia, en estos momentos tengo solicitud de tres equipos de fútbol para transmitirles sus juegos, dos grandes y uno mediano, será para el otro semestre que se pretende en el canal comenzar las transmisiones de los partido de la Liga Nacional.

¿Vendería el canal HCH antes de morir?

Lo he pensado, si alguien me paga lo que el canal vale, lo vendo sin pensarlo.

Dice que no quiere un negro sobado, siento que usted está más sobado que todos los negros que están sobados en el mundo.

No, hablo en serio, hasta ahí puedo llegar, para que vea que el amor a lo terrenal no es lo importante, ni la fama, es más importante la familia, es importante honrar a quien honra.

Eduardo, la televisión no era para feos.

Desde que yo salí, hasta usted está autorizado para salir en la televisión, la gente no me mira la boca, yo gozo porque logré superar la etapa del hombre feo en televisión, el que me dice eso lo hace por tener un resentimiento, un celo, la televisión dejó de ser para los ojos azules, dejó de ser para aquellos que sabían sentarse bien, en HCH tenemos periodistas varias zonas de la capital, de la periferia de la capital, en donde le zumba el alma.