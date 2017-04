Las confesiones de Mauricio Kawas sobre su paso por TVC y Salvador Nasralla

Mauricio Kawas se sienta en la “Silla Eléctrica” con Limber Pérez y cuenta cómo llegó a los medios de comunicación. Narra sus aventuras en el Mundial de Corea y Japón y están imperdibles.

Además revela porqué lo sacaron de Televicentro cuando trabajaba para Cinco Deportivo con Salvador Nasralla. Mauricio que es un doctor en Química y Farmacia, es de los comunicadores más imparciales en sus comentarios en la televisión hondureña. Un crítico de la Fenafuth. ¿Por qué Nasralla dice que él lo hizo? Kawas responde.

Un día te gradúas de doctor en químico farmacéutico con orientación a alimentos y luego te involucras en el deporte.

Te digo que nunca me indujeron a estudiar lo que estudié, en la casa nunca nos dijeron lo que debíamos de estudiar, pero sí nos exigían un título, el universitario era algo obligatorio, así como debería de ser en todos los casos. Elegí Química y Farmacia, pero siempre sentí que me gustó el tema de deportes, narrar partidos, siempre quise narrar partidos y ser comentarista de deportes.

¿Cuántos años tenías cuando sientes afinidad por el periodismo deportivo?

Estaba en el colegio, ahí me di cuenta que iba a ser presentador de deportes, de eso estaba seguro. El camino que iba a seguir no lo sabía, pero de que iba a ser presentador, era un hecho.

Si en casa te daban esa libertad de elegir lo que te gustaba estudiar. ¿Por qué no elegiste periodismo?

Cuando llegué a la universidad Autónoma y fui a la Facultad de Periodismo, estaban en elecciones y me di cuenta que todos los movimientos eran de izquierda, no soy ni ultraderecha ni ultraizquierda, pasa que a principio de los años 80, si ibas a elegir un principio político, ser extrema izquierda era una mala elección, estaba la guerra fría, estaba el tema de guerrillas, estaba muy vivo todo eso, me pareció que no era el lugar adecuado en ese momento para estudiar la carrera de periodismo, no quería un lugar político, quería algo alejado de la política.

¿Cómo caes a la carrera de ingeniería? También estuviste ahí.

Cuando supe que no podía en periodismo por el asunto de la política, creí que necesita un lugar para poder estudiar y no tener dificultades, no estar interrumpido por aspectos políticos.

¿En si qué fue lo que no te gustó cuando llegaste a la facultad de periodismo?

Tantas mantas pegadas en toda la facultad, sobresalía el Che Guevara, en ese tiempo los estudiantes de periodismo eran izquierda pura, bueno en ese momento, era la época de la guerra fría, sentí que no era el lugar adecuado, no tenía ningún interés por la política, tenía un conocimiento de política, lo suficiente como para decidir no estudiar periodismo.

¿Tuviste miedo a la carrera?

No tuve miedo, estaba la guerra fría, existía, estaba en un proceso en varias partes del mundo, y Honduras no estaba fuera de ese proceso, se contaban muchas historias, apenas tenía 17 años, y me consideraba lo suficientemente maduro para entender que entrar a la facultad de periodismo no iba a ser una buena idea en ese momento. Así de sencillo, siempre he sido muy práctico en la vida, el tema estaba claro, la política podía ser un punto de interés más adelante, así como sucedió después, en ese momento, lo que el país vivía no era para meterte en un lugar demasiado convulso, era que estabas en la izquierda o la derecha, entonces, me fui a ingeniería porque me dijeron que no había mucha política ahí.

Me imagino que te fue bien.

Que va, hice dos exámenes y salí aplazado, me fue muy mal y debía de tomar una decisión, sabía que eso no podía ser posible, en la carrera de ingeniería fracasé rotundamente y luego me puse a rodar facultades, te aclaro que nunca me matriculé en periodismo, por lo que te dije, no me gustó lo que vi. Matriculé las matemáticas en la ingeniera, creo que aplazado es piropo, se queda corto. Empiezo a ver facultades y paso por el edificio de Química Y Farmacia, me llamó la atención, un buen ambiente, me gustó el laboratorio y un amigo me enseñó todo y me fascinó, me gustó y decidí matricularme.

Cuando te gradúas en aquella época, sales con una especialidad en alimentos, eran pocos en el país, no crees que estaba más seguro y fijo en billete que en deportes.

Me gustó mi carrera, lo aclaro, la disfruté, en el trayecto de mi carrera también hice política, pero era una política diferente, en mi facultad solo había un frente, se daba la especie que había una elección sin contrincante, la labor era de ayudar a la comunidad de química estudiantil, lo que te quiero decir que no teníamos ni de derecha ni de izquierda.

¿También te metiste en la política?

Sí, claro, llegué a ser el presidente de la facultad, primero fui tesorero y luego presidente, luego en su momento el FUUD quiso hacer cosas con uno, pero en un nivel más grande ya no me gustó, me agradó a nivel de facultad porque ayudaba.

Fuiste un estudiante con poder, te metiste en la política estudiantil.

¿Cuál poder? Era tanto trabajo que tenías que sacar guías de estudios para regalarles a los alumnos, siempre busqué ayudar a mi facultad.

Mauricio Kawas conversando con Limber Pérez en el set de Todo Deportes Televisión.

¿Crees que aun puedes hacer una consulta médica?

No, tendría que sacar el libro para ponerme al día, ya son muchos años, nunca ejercí, imagínate que me gradué en 1990, mirá cuantos años han pasado. Mirá qué cosa, el día que termino mi carrera de Química y Farmacia, ese día empiezo a trabajar en Televicentro, siempre supe que iba a estar en la televisión, sólo termine y me fui a platicar con Salvador Nasrralla. Le pregunté si tenía espacio para ayudarlo en la producción del programa del Mundial de Italia 90, le dije que no se preocupara por el salario que lo que yo quería era aprender, de entrada me dijo que sí, así comencé, mitad de año de 1990.

Debía de ser de gratis, ya eras egresado de la Universidad.

Sí, así fue, entendí que para llegar hasta el objetivo tenía que mostrar mi trabajo, no podía llegar a pedir trabajo ofreciendo hacer buenos reportajes y buenas notas. Al darse cuenta que mi profesión era otra, que respuesta recibiría, -no jodás, que estás haciendo aquí, eso me hubieran dicho-, pidiendo salario, me imagino lo que diría Salvador, -que te pasa güevón, estás loco, lo lógico era llegar y mostrar el trabajo. Empecé como productor, armaba el programa, le pasaba el guion a Salvador y le gustó mi trabajo.

¿Apuesto a que salvador te puteaba?

No, siempre fue tranquilo, yo salgo de ahí porque él se molestó porque su asistente salió del trabajo y pasó a trabajar a un lugar en donde acepto que la recomendé, ella me decía que quería cambiar de trabajo, él no lo vio bien y lo entendí, a lo mejor si yo estuviera en su lugar, hubiera reaccionado igual, él recomendó que el canal prescindiera de mis servicios, él era el director de deportes.

¿El creyó que vos le podías serruchar el piso?

No, para nada, en lo absoluto, nunca fue un tema en que el considerara que su posición estuviera en riesgo. Nunca fue ese el tema, jamás, fue el simple hecho del impase que se dio, sintió que yo recomendara a alguien que trabajaba con él, que no fue a otro trabajo de televisión y eso no lo vio bien él, aunque yo no estaba de acuerdo, después lo entendí, era el responsable de deportes, si él consideraba que yo me había salido de lo algo que no esperaba debía de tomar la decisión correcta.

¿Cómo se dio cuenta de que vos habías recomendado a la muchacha a otro trabajo?

Él me preguntó y le dije que sí, lo acepté, nunca lo negué, no tenía por qué negarlo, entendí la razón de la molestia, era una persona que le hacía un buen trabajo a él.

¿Mauricio y eso de que Salvador te hizo? Siempre ha dicho que él te hizo.

Sobre ese, textualmente él no lo dijo, esto pasa así, él no lo dijo, siempre me decía que él nunca había dicho eso, lo que pasó fue que en varias entrevistas, Salvador mencionaba a las personas que habían salido de Televicentro y que estaban en otros lugares y que les iba bien, mencionaba mi nombre, luego hice una relación, luego lo saqué en un personaje y ese era el tema, la entrevista era recién: Salvador, textualmente no dijo que me había hecho a mí ni a ningún otro. Siempre mencionaba que yo había estado allí con él, ahí aprendí mucho de lo que se de televisión, no hay ninguna duda.

Mauricio te fuiste al Mundial de Corea y Japón sin credenciales, ¿Cómo te movías?

Debía de buscar la información como fuera en ese momento, buscaba lugares estratégicos, me ponía afuera del centro de prensa, no me permitían entrar al centro de prensa, sabía que el que entraba tenía que salir, me encontraba con muchos analista, exjugadores que trabajaban en canales que entraban y salían todo el día, a veces salían a fumar, ahí lograba aprovechar, por ratos querían darte una entrevista y en otras ocasiones no me las daban.

¿Cómo le hacías para entrar a los estadios a ver los juegos?

Conseguíamos los boletos, el mundial de Corea y Japón tuvo una particularidad, les quedó una de boletería sin vender que no tienes idea, ibas a un partido y faltaban 10 minutos y el estadio no se había llenado. ¿Sabes que hacían? Abrían los portones y llamaban a la gente para que entrara, ahí aprovechaba yo para entrar con mi cámara, que por cierto era grande.

¿Tuviste algún inconveniente por tu cámara?

En un partido de España e Irlanda, el juego terminó y buscamos reacciones de las personas en el estadio, habíamos terminado y luego veo hacia arriba y miro a un caballero de unos 35 años, con saco y corbata, cuando llego justo donde él, me pregunta que de dónde soy y que le enseñara mi credencial. Cual credencial si no tenía, me pidió el casette, no quería dárselo por que le decía que ahí tenía el material. Me la puso fea, me dejó elegir, le daba el casette o le llamaba a la policía y tuve que darle el casette, no me daba opción, era un hombre inglés, cosas de esas me pasaron.

¿Te sacaron alguna vez de un estadio?

Claro que sí, varias veces, lo bueno que siempre me lo pidieron con respeto. En Asia son más equilibrados entienden que pueden pasar estas cosas, pero todo ese esfuerzo valió la pena porque en la final me fui al hotel en donde estaba Brasil. Estuve en contacto con ellos, recuerdo justo donde yo estaba pasaron todas esas estrellas, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, iban a jugar la final de la Copa del Mundo y yo en el hotel en donde ellos se habían hospedado.

¿Cómo llegaste hasta ahí sin credenciales?

Ya tenía una, el gobierno de Corea le dio una credencial a los periodistas que no teníamos y yo logré conseguir una y con esa viajé a Japón para la final entre Brasil y Alemania.

¿Fuiste a ver la final?

No, para nada, me quede en el hotel, sabía que Brasil iba a regresar con la copa o sin ella, justo en donde yo logré llegar tenían que pasar los campeones del mundo.

Para finaliza la entrevista, el estrechón de manos de Kawas con Limber Pérez. Fotos Juan Salgado

¿Cuál era tu objetivo una vez que ellos regresaran al hotel como los campeones del mundo?

Agarrar a cualquiera, siempre y cuando pudiera y quisiera hablar, era una locura, el que apareció de primero fue Ronaldinho, venía con un tambor y ni bola nos paró, iba de fiesta arriba del hotel, quisimos agarrar a Roberto Carlos, pero tan chaparrito que él se esquivaba de todos, ellos querían llegar al elevador e irse a celebrar arriba.

Te fue mal ese día. ¿No lograste hablar con ningún campeón mundial?

No, para nada, hice un giro y tenia a Rivaldo de frente y Alex, el camarógrafo lo saludó, ya se habían saludado, parecían viejos amigos, ahí le puse el micrófono, no podía preguntarle si era posible. Una entrevista de dos minutos. Te puedo decir que todo ese viaje de 45 días se resumió con Brasil Pentacampeón del mundo, luego me senté, como a los 10 minutos, quedé satisfecho porque había entrevistado a un campeón del mundo. Fue impresionante.

¿Sentís que ese momento vivido ha sido la cúspide de tu carrera?

Prefiero pensar que la cúspide de mi carrera puede ser mañana, en esta carrera no hay momento en que alcanzas la cúspide, sé que puede pasar muchas cosas pero si fue un momento muy importante, valió la pena todas las sacadas de los estadios, todo lo que pasó, valió la pena.

Mauricio. ¿Cómo te miraban los otros colegas que si estaban acreditados?

Como un delincuente, y tienes que aguantártela, esos de Interforever, ese grupo de los Estados Unidos, después cambio a traffic. Sufríamos unos abusos como periodistas, tanto aquí como cada vez que la Selección de Honduras jugaba afuera, una falta de respeto tremendo, permanente, te trataban como si fueras un ladrón, esa es la palabra, como ladrones nos trataban, tenías que aguantarte, de lo contrario te confiscaban tus aparatos y no hacías conferencias de prensa, y te diré, ningún federativo hacía algo por los medios que no teníamos derechos.

Mauricio, esa entrevista que le hiciste a Menoti.

Si, fue algo espectacular, él siempre salía a fumar, se hizo amigo de todos los fumadores, yo no fumo, pero el camarógrafo sí, así se aprovechaba para platicar un poco, pero nunca aceptaba dar la entrevista, de tanto y tanto que era la insistencia, un día acepto. El problema que él estaba contratado por televisión Azteca y no le permitían dar declaraciones a otros medios, convenios, cuando todo estaba terminando, un amigo me consiguió una credencial para poder entrar al Centro de Prensa, no te diré de cual canal, pero si era uno del extranjero, ellos podían sacar credenciales para invitados. Te cuento que ahí paso una anécdota, antes de la entrevista Menoti quería un refresco y lo vi que estaba peleando con la máquina, mirá para todo lado y se metía las manos al bolsillo y luego decía, che, “me quedé sin moneda”… Vino el camarógrafo y le dio una moneda, puedo decir que Alex Díaz, hondureño, invitó un refresco al gran César Luis Menoti, eso fue el en Centro de Prensa, luego comenzó la entrevista, que por cierto solo iban a ser cinco minutos y se alargó a más de media hora, tanto así que después los otros periodistas me hacían seña si podían meter sus micrófonos, claro que sí les dije, creo que conté entre cinco o más micrófonos, un tipo muy agradable, es un tipo de fútbol, ama hablar de fútbol.

¿Funciona el pintismo (trabajo de Jorge Luis Pinto) en nuestro fútbol, camina esto?

Si sigue así como va no, al técnico lo avalan los resultados.

¿Se debe de mantener pase lo que pase?

Si sigue así no, si el reconoce que todo lo que está saliendo mal lo va cambiar, entonces yo creo que tenemos oportunidad, pero si el sigue haciendo lo mismo los resultados van a seguir siendo lo mismo, el fútbol es muy sencillo

¿Duermes lo necesario, Mauricio?

No, duermo poco, me duermo a la una de la madrugada y me levanto a las seis, eso es cuestión de todos los días, el sábado es el día que duermo un poquito más.

El descalabro financiero de la federación de fútbol.

Ha sido un gran problema, espero que los próximos en llegar hagan las cosas diferentes, dependerá mucho del compromiso de las autoridades de fútbol de Honduras, y también de las autoridades de país, deben de ver cómo se va a tratar y cómo se va a manejar en fútbol en Honduras.

¿El 6-0 recibidos en Estados Unidos es pasajero, circunstancial o refleja la realidad del fútbol de Honduras?

Lo jugás 10 veces y no te repiten el 6-0, seguramente perdemos la mayoría de los partidos pero no por seis goles, pero sí es una realidad que los Estados Unidos es mejor que Honduras, eso sí.

¿Te han pagado los dirigentes para hacer un periodismo deportivo favorable a ellos?

Esa pregunta se la tienes que hacer a los que habitualmente viajaban con la Selección de Honduras, a los que iban como agregados de prensa, a ellos pregúntale, me parece. Yo he sido contra federación toda esta época, desde que me conoces y sabes de Todo Deportes, he tenido una batalla permanente con la estructura de la federación de fútbol, eso te resume todo. Esta pregunta debes hacérsela a los que están al lado de la Fenafuth, no estoy diciendo que reciben, pero a ellos debes de hacerla, no se la preguntés a los que no estamos al lado de la federación.