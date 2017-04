Marco Vega y Rubilio Castillo entraron en una larga sequía

Las cosas no les salen nada bien en los últimos partidos a los delanteros Rubilio Castillo y Marco Tulio Vega, que ya suman más de un mes sin anotar un gol con la camisa del Motagua en el torneo Clausura de la Liga Nacional.

VER LA TABLA DE GOLEADORES DEL CLAUSURA 2017

El atacante Castillo es el segundo máximo goleador de los azules en el actual certamen con seis dianas, pero su último gol lo hizo el 2 de marzo al anotarle al Platense.

Desde entonces han pasado tres partidos sin poder celebrar con su afición. “Estoy tranquilo, aunque no esté pasando por el mejor momento y no esté anotando goles, lo importante es que el equipo siga ganando, prefiero no anotar y que el club gane”, dijo Castillo.

Y agregó: “Para nosotros siempre es importante el gol, sabemos que no se nos ha estado dando, pero debemos tener tranquilidad y saber asimilar esta situación porque suele pasar”.

Antes de su sequía, “Rubigol” le marcó dos tantos al Platense y dos al Social Sol que lo puso en la lucha por el liderato de goleo en el campeonato de la Liga Nacional.

“Tenemos la suficiente madurez para entender las situaciones que los delanteros podemos pasar, así que en el plano individual me siento tranquilo, me siento muy bien; simplemente hay que tratar de finalizar las jugadas que nos van quedando”, comentó Castillo.

VEGA, LEJOS DEL GOL

Por su parte, el delantero Marco Tulio Vega pasa por un momento más crítico en la actualidad, el artillero del Motagua suma dos meses y seis días sin anotar un gol.

Su último tanto lo hizo el 2 de febrero en el triunfo 2-0 del Motagua ante el Vida de La Ceiba en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

El atacante de las águilas es el que más en deuda ha quedado en este torneo Clausura al sumar solo dos goles en los 11 duelos que ha tenido participación.

Te puede intersar: RUMORES Y FICHAJES: Los bombazos que se preparan en Honduras

Los números del artillero son muy preocupantes para los aficionados motagüenses, pues en dos torneos que lleva con el Azul solo ha metido cinco goles en la Liga Nacional.

“Me ha costado la adaptación, pero ahora el clima acá en la capital ha cambiado un poco, es más caliente y estoy trabajando para aportarle más al equipo”, confirmó Marco Tulio Vega.

DATOS:

- Con siete goles, el delantero Erick Andino es el máximo goleador del Motagua en este Clausura 2017.

- Rubilio Castillo le ha marcado a Olimpia, Real España, Social Sol y Platense en este torneo.

- Marco Tulio Vega le ha anotado tres goles al Vida, uno a Platense y Real Sociedad en dos torneos.