VIDEO: El inglés de “Ñangui” Cardona traduciendo al trinitario Jerrell Brito

El jugador trinitario Jerrell Britto que milita en el Honduras Progreso, vivió un momento de humor cuando recibió la entrega del trofeo MVP, mejor jugador de la Jornada que entrega DIEZ y FERRETERÍA MONTERROSO cuando su compañero de equipo, Jorge Cardona, le sorprendió hablando en inglés.

El hondureño solo conoce algunas palabras y esto causó la risa de sus compañeros que no pudieron contener la risa cuando Cardona le dijo: “My friend, my friend” y combinaba algunas palabras en inglés con otras en español, algo que Britto no entendía pero recibió el trofeo.

Cardona es uno de los populares jugadores y su historia es de superación ya que cuando el equipo ascendió a primera división trabajaba como albañil pegando bloques y jugando al fútbol. Además tiene un puesto de venta de baleadas junto a su esposa.