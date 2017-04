Jeimi Gonzáles: "Los futbolistas son muy labiosos"

Jeimi Gonzáles es la chica sampedrana de 22 años que te elevará la temperatura en esta Semana Santa. Es una mujer fuera de órbitra que sabe cómo robar suspiros mientras se pasea por los cosmos con su sensual figura poética.

Además ha sido la imagen de cientos de marcas importante en el país, razón por la que se ha hecho de más de 250 mil de seguidores en su cuenta personal de Instagram. Sin más preámbulos... ¡comenzamos!

¿Cómo te defines?

Como una chica humilde, muy tranquila y callada. No me considero loca.

¿A qué te dedicas?

Soy modelo y edecán, tengo dos años trabajando en este ámbito. He trabajado con varias marcas importantes y que tienen mucha influencia en el país.

¿Alguna en especial?

Soy la actual imagen de la marca Heros (preservativos).

¿Te han hecho propuestas indebidas?

Sí claro, en este medio salen muchas propuestas indebidas.

¿Me imagino que una chica le faltan el respeto en las redes cierto?

También, hasta me han ofrecido dinero por tener una cita.

¿De cuánto estamos hablando?

Hasta tres mil dólares me han ofrecido, pero yo los he puesto en su lugar y me doy a respetar, los bloqueo.

¿Cuál es su deporte favorito?

El fisicoculturismo. Tengo un año de ir al gym, voy para mantenerme y verme bien.

¿Qué tipo de vestimenta usas en el GYM?

Me gusta ir sexy, un poco atrevida la verdad pero voy a la hora que casi nadie llega, ja, ja, ja.

¿Algún futbolista la ha invitado a salir?

¡Uff! Sí... muchos jugadores de la Liga Nacional, pero no te voy a decir nombres para no meterme a problemas, pero sí del Maratón, Real España, Platense, entre otros. Siempre a través de las redes sociales me buscan y me escriben pero yo los dejo en visto.

¿Cuál es tu percepción de los futbolistas?

Que son muy labiosos, no me gustaría decir que todos los jugadores son así porque he conocido a algunos y me parecen buenas personas. Pero la mayoría sí lo son y creen que por fama uno les va hacer caso.

¿Cómo te pueden conquistar?

Bueno... no ser como los demás que de un solo me piden las cosas, todo con calma me gusta que sean románticos y pues ya tengo a mi Romeo, con él empecé siendo amigo por mucho tiempo y ahora somos novios.

¿Alguna anécdota que nos quieras contar?

A la gente que me sigue en mis redes sociales, no le importa que salga con mi novio y (aún así) se acercan para hablarme... Es más, me piden fotos y ponen a mi novio a que me tome la selfie.

MÁS DE JEIMI

Loción favorita:

Paris Hilton

música predilecta:

Dancehall

Una película

De terror

Lo que no le gusta de los hombres:

-"Que me digan cosas vulgares y que me tiren piropos cuando salgo a la calle".

Sueña con ser licenciada en mercadotecnia. Además es fan del Real Madrid y Marathón.

LO DIJO:

“Tengo bastantes seguidores en Instagram. La mayoría de personas me conocen por ahí sobre todo hombres y, siempre que me ven en la calle me hablan y me dicen que les regale una foto”