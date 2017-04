Wilmer Cruz: "Somos el mejor equipo de la segunda vuelta"

El técnico del Honduras Progreso Wilmer Cruz, salió satisfecho del engramillado del Yankel Rosenthal, tras llevarse tres valiosos puntos ante Marathón, por la jornada 15 de la Liga Nacional, el "Pájaro" expresó que los verdolagas los incomodaron sobretodo en el segundo tiempo, pero que con esta actitud que llevan asegurarán su clasificación a liguilla.

"El club ha levantado y somos el mejor equipo de la segunda vuelta y estamos bien porque la directiva ha trabajado bien y tenemos grandes jugadores, y la gente no está apoyando, pero ojo, en el último partido contra Real Sociedad quedaron en deuda, pero los esperamos el miércoles para que nos apoyen porque vamos a sellar la clasificación", inició diciendo.

Al rival de esta tarde no le quitó méritos. "Mis respetos para Marathón, ellos creo que hicieron un gran trabajo, pero el éxito de nosotros fue por los jugadores, tenemos de calidad que vinieron a pelear y luchar por una institución que representan", dijo.

Al ser consultado sobre la buena racha que lleva con el Honduras en el que no ha perdido ningún partido de seis que lleva dirigiendo se expresó: "No me lo recuerde porque peligroso, no nos queremos agrandar ni perder el piso, yo la verdad he salido muy contento tras este partido, Marathón jugó un gran juego".

"Marathón nos complicó y principalmente en el segundo tiempo, en ningún momento los jugadores se relajaron si estábamos jugando con uno de los equipos grandes del país", sentenció.