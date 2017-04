Keosseián: "¿Dónde estaba Denovan? no sabía dónde estaba"

Manuel Keosseián habló de la derrota 2-0 que le propinó el Honduras Progreso en su casa, y con esta, ya es la segunda vez que caen en el Yankel Rosenthal en el torneo de Clausura. El técnico verdolaga se refirió del segundo gol de los ribereños preguntándose ¿Dónde estaba Denovan Torres?

"El fútbol se gana con goles y Marathón no tuvo menos de seis chances y no las metió con 10 jugadores, quiere decir que nosotros no pudimos anotar en las oportunidades que tuvimos", dijo el sudamericano.

Sobre si la expulsión de Walter Martínez le afectó al equipo. "No nos afectó de ninguna manera, no se desordenó porque Marathón tuvo mayores ocasiones de gol que Honduras Progreso, si hubiésemos anotado los goles que erramos el resultado sería otro, aparte yo me voy satisfecho con lo que los muchachos hicieron hoy, se entregaron y dieron todo con 10 perdiendo 1-0, tuvimos la oportunidad de empatar y hasta de ganar y así es el fútbol".

Del arbitraje de Raúl Castro no quiso opinar. "Yo no hablo mal de ellos, la verdad no vi si fue penal o no, el línea y el central lo cobraron y ya está, yo creo que de todas maneras si hubiésemos convertidos los goles la historia era otra".

"La verdad que fue tremendo el esfuerzo que hicieron los muchachos, jugaron un gran partido pero esto se gana con goles, ahora nos toca recibir a Motagua y vamos a tratar de ganar el partido, pues ante la baja de Walter Martínez hay otros muchachos que están trabajando", expresó.

Sobre la desaparición de Denovan Torres, quien estaba sumado al ataque en los minutos finales y se produjo el segundo gol del Honduras comentó: "Yo no me daba cuenta dónde estaba Denovan, cuando me di cuenta me dije: ¿Dónde estaba Denovan? no sabía dónde estaba, es anecdótico y estábamos ya en la hora, no cambiaba mucho un 1-0 o 2-0 ya estaba".