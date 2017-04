Mendoza: "Me siento mejor que en un equipo de primera, aquí estamos al día"

El arquero José Mendoza, sin duda alguna no olvidará el año 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres fue una de las figuras con la que Honduras pudo avanzar a los cuartos de final por primera vez en la historia.

Pero cinco años después, eso ya solo es un recuerdo, aunque muy especial para él. Hoy en día es el cuidavallas del Parrillas One de la Segunda División de Honduras y actualmente está en las semifinales del torneo de la Copa Presidente.

Mendoza habló acerca de esta nueva etapa de su vida. “Realmente estoy feliz y la verdad que le agradezco a la gente que me llamó para venir acá, estoy muy emocionado y nunca imaginé experimentar estas cosas, pero Dios por algo nos puso acá y ahora estamos a un paso de la final de la Copa Presidente, estamos en los primeros lugares de nuestro grupo en el torneo y ese es un paso importante para tratar de llegar a la Primera. Esta es una experiencia nueva, pero la estamos tomando de la mejor manera”, explicó el portero de 27 años de edad.

Tras las maravillosas olimpiadas de Londres, su carrera dio un giro que pocos esperaban.“Nunca me lo imaginé, yo la verdad tenía, o mejor dicho tengo grandes planes, quiero regresar a un gran equipo en Primera o salir al extranjero, pero bueno, Dios hace las cosas y la vida da muchas vueltas. hoy estoy acá”, nos explica el portero que aún entrena con la camisa de la Sub23 de Honduras.

“Pero lo importante es que me siento mejor que estando en un equipo de primera porque aquí en Parrillas están al día siempre, ho hay problemas de ningún tipo, tienen toda la logística muy bien organizada, por ahí creo que nada me ha afectado, mi mentalidad ahora es distinta, y sí, antes estaba un poco cabizbajo pero ahora estoy muy feliz, son experiencias que le quedan a uno, y seguiremos trabajando”.

Recuerda porqué nunca fue tomado en cuenta para la Selección Mayor. “Había una competencia dura en el arco, estaba el capitán Noel Valladares y el segundo portero era Donis Escober, entonces era bien complicado tratar de manter una línea porque habían grandes arqueros en esa época”, menciona.

El portero José Mendoza fue de lo mejor de Honduras en los Juegos Olímpicos de Londres.

Aún no renuncia a su sueño... “Quiero un cupo en la Selección, no es imposible, mi meta es llegar a Primera y ahí volver a dar ese salto para vestir la camisa de Honduras porque la sigo aspirando y realmente me miraba más alejado de ella cuando estaba jugando en el extranjero, aunque ahí me fue bien tanto en Guatemala como Venezuela”, indicó.

“Obviamente las cosas no iban a ser las mismas, pero era una oportunidad que yo tenía para seguir jugando y la quise aprovechar, ahora que ya volví a mi país me siento más cerca de retornar a ella. Hay muchos porteros pero es bien diferente ser portero de equipo a ser arquero de la Selección, entonces yo estoy muy tranquilo porque sé que en algún momento voy a volver a la Liga Nacional, ahí me van a ver, tengo 27 años y te digo que me faltan entre 7 a 8 años más de profesión, así que las cosas hay que tomarlas con toda la calma del mundo”, dijo.

¿Pero porqué no está en Primera? “Yo tuve ofertas concretas con el Social Sol y el Honduras Progreso, pero finalmente se decidierno por otros jugadores y la verdad me iba a ir con ellos me ofrecieran lo que me ofrecieran, pero un día antes de llegar me avisaron que ya no y bueno, me tocó buscar otras alternativas y en el Parrillas One me abrieron las puertas”.

Ahora se entregará a muerte para ganar la Copa Presidente y ascender. “Con ellos estoy muy agradecidos, y estamos trabajando fuerte para llegar con ellos a la Primera División”, recalca.