Motagua doblega al Juticalpa y luchará por el liderato del Clausura-2017

Motagua hizo su tarea. El Ciclón Azul derrotó 3-2 al Juticalpa en un bonito partido disputado en el estadio Nacional de Tegucigalpa y se ilusiona con el liderato; pelearán por ganar las vueltas regulares.

Con goles de Rubilio Castillo, Carlos Discua y Félix Crisanto, Motagua logró sumar tres puntos vitales que le permiten ilusionarse con los primeros dos lugares del Clausura-2017 que ostentan Real España y Olimpia, respectivamente.

Juticalpa perdió, pero no jugó un mal partido. Los del "Chema" Durón hicieron su trabajo, corrieron, sudaron y lucharon, pero al final no les ajustó. Anotaron Ovidio Lanza y Alex Aguilar por su cuenta. Los "Canecheros" no juegan más que por su dignidad.

Motagua sabía que esta era la oportunidad para encarrilar su camino rumbo a la liguilla y así lo hicieron ver. Los azules consiguieron el gol de la ventaja tras un centro como con la mano de Carlos Discua que llegó al corazón del área y ahí, atento a la cita, estuvo Rubilio Castillo para decretar el primero.

Rubilio Castillo llegó a su séptimo gol del Torneo Clausura 2017.

Los pocos aficionados que llegaron al Nacional, en su mayoría, obvio, del Motagua, celebraban el gol de Rubilio, quien rompió una sequía sin anotar en este torneo; llegó a siete (7).

Los Pamperos no bajaban los brazos y eso iba a surtir efecto. Cuando el reloj marcaba el minuto 41, consiguieron una pena máxima que convirtió en gol el goleador del equipo; Ovidio Lanza (noveno gol en el torneo). Uno de los goleadores del torneo anotó de penal la paridad del encuentro.

Con este empate parcial 1-1 se iban a ir a las duchas. A Motagua no le servía este empate y pues, Juticalpa nada más esperaba el pitazo final, pues no tiene nada por qué pelear.

En el segundo tiempo, al 46, Carlos Discua marcó un auténtico golazo tras un pase defectuoso de Erick Andino. El "Chino" la agarró como venía dentro del área y la mandó hasta el fondo, pero un minuto después, Juticalpa atacó de forma feroz y Alex Aguilar, luego de un centro desde el sector derecho de Walter Williams, acreditó el 2-2.

A los azules se le dificultó el encuentro. Los olanchanos metían en su zona a los capitalinos y estos aguantaban. Jonathan Rougier tapó un par de disparos con sabor a veneno de parte del Juticalpa.

LLEGÓ EL GOL DE LA TRANQUILIDAD

Motagua tenía que despertar y eso hizo. Mientras Diego Vázquez daba indicaciones en su zona técnica, un balón por los aires bajó en el área olanchana tras un tiro de esquina, Félix Crisanto aprovechó la tibia marca y de pierna zurda puso el definitivo 3-2 para los suyos.

Al minuto 57 Motagua ya tenía definido el partido y ganado los tres puntos. Pero a pesar de eso, Juticalpa siguió e insistió por la paridad pero fue imposible.

El Ciclón tuvo un par de ocasiones más pero no estuvieron certeros, al final, la sonrisa llegó cuando Héctor Rodríguez pitó el final. Motagua ganó y sumó 24 unidades (un partido menos), mismas que le permiten soñar con los dos primeros lugares.

ALINEACIONES DEL MOTAGUA - JUTICALPA



MOTAGUA

2. Juan P. Montes

5. Marcelo Pereira

6. Reinieri Mayorquín

7. Carlos Discua

9. Rubilio Castillo

10. Erick Andino

16. Héctor Castellanos

19. Jonathan Rougier

24. Omar Elvir

27. Felix Crisanto

35. Cristopher Meléndez



Suplentes

14. Irvin Reyna

17. Denil Maldonado

21. Foslyn Grant

23. Martín Pucheta

25. Marlon Licona

31. Klifox Bernárdez

34. Kevin López





JUTICALPA

2. Marlon Peña

4. Hilder Colón

5. Jesús Munguía

7. Juan Ocampo

10. Carlos O. Lanza

15. José García

18. Charles Córdoba

22. Alexander Aguilar

29. Óliver Morazán

30. José W. Willians

31. José Rafael Zúniga



Suplentes

3. José Murillo

13. Erik Bernárdez

14. Ángel Oseguera

20. Melvin Valladares

23. Mario Girón

26. Diego Ambuila

27. Víctor Moreira