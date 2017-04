Platense vence al Real España y lo crucifica en Puerto Cortés

Real España dejó escapar una bonita oportunidad para sacar una buena ventaja con Olimpia en el primer lugar luego de caer 2-1 en Puerto Cortés en un partido bravo, de mucha pelea dentro y fuera del campo digno de un encuentro de torneo Clausura.

Los platensistas fueron mejores, merecieron el triunfo y se los llevaron. El Real España sigue haciendo partidos de sube y baja. Primi sorprendió enviando a Kevin Hernández en la portería aunque salvó algunas acciones, pudo hacer más en el segundo gol porque no salió a achicar.

Ver: TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

A los 10 minutos de partido, Platense se puso arriba en el marcador. Luis Castro Pardo abrió la pesa luego de un error de la zaga que no pudo despejar un balón y complicaron las cosas.

Osurak pudo rematar el segundo tanto tres minutos después… La pelota se fue apenas desviada de la portería de Kevin Hernández que le dio gracias a Dios porque estuvo a punto de ver profanado su marco.

Pero cuando los partidos son abiertos, cuando un equipo busca liquidarlo temprano, deja muchos espacios atrás y a los 17 minutos tras un tiro de esquina, la defensa del Platense no pudo despejar. Llegó el zaguero central Frank Arévalo y con un remate contundente liquidó a Donaldo Morales.

Ver: LA FUERTE PELEA QUE SE ARMÓ EN PUERTO CORTÉS

Así terminó un primer tiempo bastante peleado… Peleado hasta en las bancas porque los equipos se calentaron y armaron un zafarrancho que terminó con el entrenador de Platense, Reynaldo Clavasquín expulsado y con Allans Vargas amonestado. Éste último provocó a la banca platensista.

Regresando al complemento, Platense volvió furioso y con un cabezazo letal al minuto 50, el otro defensor central, Dabirson Castillo, ponía a ganar al Tiburón con un cabezazo letal. En la acción el portero Kevin Hernández se queda parado y además, Allans Vargas no se levantó para hacerle peso al zaguero porteño.

Tras el triunfo de Platense, Real España buscó, tuvo acciones claras pero no pudo hacer nada ya que Ursino, Cardozo y Chino López que fueron los que probaron, no anduvieron punterías. Además iniciando el partido no se le pudo pitó un lanzamiento penal al Real España cuando fue derribado Odis Borjas dentro del área. Pero al final, La Máquina complica su lucha por el liderato y la distancia con Olimpia ahora solo es de un punto.