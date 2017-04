Ardiente desenlace del Clausura y el miércoles Santo será jornada clave

¡Qué jornada la que se nos viene este Miércoles Santo! Es para no perdérsela porque se define la punta del campeonato y el Social Sol y Vida si alguno de los dos cede, el descenso los espera con los brazos abiertos. Además la lucha por el repechaje se pone encendida.

El Olimpia movió su partido contra el Real España para las 5:00 de la tarde para llevar más gente al estadio porque allí se juega la punta. Necesita ganar y quedar con el camino despejado a luchar por volver otra vez a la lucha por el campeonato.

Ver: TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

El otro partido bueno es que el que protagonizarán el Marathón contra el Motagua en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Una nueva derrota de los verdes los pone en aprietos en la liguilla ya que Real Sociedad le viene pisando los talones y el Platense después del triunfo, tomó fuerza.

El Honduras Progreso necesitará ganar al Social Sol para asegurar ese tercer puesto y le daría de remate una manito al Vida ya que lo mantendrá tranquilo en su visita que realizará a Olancho.

Nada está dicho… El miércoles Santo puede ser el fin del liderato de La Máquina o la consolidación y se puede crucificar a uno de los dos equipos que pelean por el descenso (Social Sol y Vida).

Jornada 16 (Miércoles Santo)

Marathón vs Motagua 3:30 pm

Olimpia vs Real España 5:00 pm

Juticalpa vs Vida 6:00 pm

Honduras Progreso vs Social Sol 7:15 pm

Platense vs Real Sociedad 7:30 pm

Jornada 17 (22 y 23 de abril)

Real España vs Honduras Progreso

Social Sol vs Marathón

Vida vs Platense

Juticalpa vs Olimpia

Motagua vs Real Sociedad

Jornada 18 (29 de abril)

Marathón vs Vida

Honduras Progreso vs Juticalpa

Real Sociedad vs Real España

Olimpia vs Platense

Social Sol vs Motagua