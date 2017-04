'Primi' Maradiaga muy crítico: "No sé qué pasa en la cabeza de los jugadores"

El técnico de Real España, Ramón Maradiaga, sabe que este domingo dejó escapar una oportunidad importante para mantenerse consolidado en el primer lugar de la tabla de posiciones. Sin embargo, no le restó méritos a su rival Platense y aseguró que perdieron de manera muy justa ante los escualos.



"Simplemente no fuimos capaces, hubo fallas nuestras, no fuimos certeros en las acciones de balón parado, creo que ha sido una derrota justa por lo que ha hecho Platense", dijo.

VER: TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA-2017



Añade. "No voy a hablar de que manejamos mayormente el balón, no voy a hablar de que prácticamente tuvimos a Platense encerrado, lo que importa es que hemos dejado escapar una oportunidad muy importante para consolidarnos en una primera posición, no hemos tenido esa capacidad mental".



Maradiaga destacó que la falta de definición fue clave para no poder remontar el marcador. "Después del segundo gol no fuimos certeros, no estuvimos con presencia ofensiva para darle vuelta al marcador", dijo.



"No tuvimos aproximaciones en el arco de Platense, no sé lo que pasa en la cabeza de los jugadores, reaccionan cuando nos pegan una cachetada y lo hablamos siempre en las charlas técnicas toda la semana", expresó.