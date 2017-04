Benito Floro habla sobre interés del Alajuelense en Emilio: "No tengo idea de lo que dicen"

Claro y tajante. Así ha contestado Benito Floro, estratega de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, a la prensa tica sobre el supuesto interés de su equipo en el hondureño Emilio Izaguirre.

Los rumores indican que el lateral zurdo del Celtic de Escocia estaría cuajando sus últimos minutos con ese equipo y lo ubican en el equipo costarricense.

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE COSTA RICA

"No tengo idea de lo que dicen. Aunque hubiese algo, no lo diríamos, pero le soy sincero, no tengo ningún tipo de contacto. Nunca hablaremos hasta que una contratación esté hecha", expresó el ex técnico del Real Madrid, según declaraciones recogidas por La Nación.

Emilio Izaguirre, que lleva siete años triunfando en Escocia con el Celtic, tendría todo arreglado para salir de Gran Bretaña. Aunque en cuanto a su futuro no hay nada oficial. Se ha mencionado el fútbol de España y la MLS, como sus eventuales destinos.

Alajuelense, bajo el mando del técnico español no ha tenido una buena temporada. Los 'manudos' se ubican en la séptima posición del certamen, a seis puntos de los puestos de clasificación.