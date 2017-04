Mateo Yibrín: "Si no se le puede ganar a Platense no podemos aspirar ni a semifinales"

El dirigente del Real España, Mateo Yibrín, no se anduvo por las ramas y criticó de forma fuerte al plantel de jugadores que perdió ante Platense el pasado domingo.

Tras la paridad en Puerto Cortés de la Máquina ante el Tiburón, Yibrín escribió un par de tuits en los que reflejó su inconformidad por el resultado.

"Si no se le puede ganar a Platense no podemos aspirar ni a semifinales", colgó en su twitter Mateo, para después añadir: "Que un equipo que no le gana a nadie nos haga 2 goles es preocupante".

Todo el entorno españolista salió molesta por el resultado adverso, hasta Primitivo Maradiaga atizó contra sus jugadores al declarar que "reaccionan cuando nos pegan una cachetada".

EL TUIT

Si no se le puede ganar a platense no podemos aspirar ni a semifinales — Mateo M Yibrin (@myibrin) 10 de abril de 2017