Vargas: "No me voy a sentir satisfecho por ganar un juego o por una rachita"

Héctor Vargas se metió esta mañana a la cancha de Los Angeles a preparar el duelo ante Real España, que podría determinar el liderato de las vueltas regulares. "Tenemos que estar muy atentos, es la clase de partidos que le gusta jugar a este equipo (Olimpia)", dijo Héctor Vargas, que luego habló largo y tendido.

¿Qué tal, profe? ¿Cómo se le cortan los hilos a este España vertiginoso?

Es un equipo que propone y, a veces, jugar ante esa idea es mejor, para ver qué jugadores son los que le manejan el partido y tratar de contrarrestarlo. Lo de Primi es tratar de defenderse en el área rival y no es fácil, porque deja espacios, la cobertura debe ser justa y se tiene que ser muy preciso en cada pase en ataque. Allá le entramos bien con la transición rápida. Si vienen con la tesitura de siempre de querer proponer, nosotros también tenemos que buscar la manera de cómo entrarle.

Ver: TABLAS DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

¿Cómo mira el panorama en estas tres jornadas restantes?

Uno busca como primer objetivo terminar primero en las dos vueltas. Estamos a un punto de España y cerca de lograr el liderato. Eso es importante por el tema de la clasificación a Concacaf, que todavía no está definido, y para buscar un liderato que te da unas ventajas que a lo mejor las usás, aunque a veces no te sirven, tal como nos pasó el torneo pasado. En ese campeonato, terminamos primeros con un amplio margen sobre Motagua y terminamos quedando afuera del certamen.

¿Usted no comparte lo de Diego Vazquez que dice que puede terminar en tercero o cuarto, porque lo importante es ser campeón?

Es que a él le dio resultado. A nosotros nos dio resultado de las dos maneras: hemos terminado segundo y hemos ganado un título, pero también fuimos primeros y logramos la copa. A él le dio resultado porque nunca terminó primero en las vueltas; quizá el día que quede primero, queda afuera. A él le funcionó en los dos campeonatos que tiene; no hay porqué negar lo que dice. Uno puede buscar una cierta ventaja, pero a la hora de los 90 minutos (en los cruces) depende cómo llegaste y, a veces, el que viene jugando más partidos seguidos traer mejor ritmo y te saca ventaja.

¿España y Olimpia son los llamados a quedarse con el liderato?

Lo que veo es que los técnicos que estamos peleando en esta fase final somos los de equipos grandes y los de experiencia. Antes quizá teníamos, por ejemplo, a Carlos Pavón, que le tocó el torneo pasado con Marathón, o el caso de Mauro Reyes, que estuvo en Real España. Ellos no tienen la experiencia que tiene Keosseián o Primi. Ahora habrá una liguilla mucho más complicada y me parece que cualquier equivocación se puede pagar caro.

¿Qué le ha dicho a sus jugadores de cara a este partido?

Ya veníamos mirando que es un partido podría ser clave. Sabíamos que podía ser determinante para ganar las vueltas y por eso hice descansar a Fabio de Souza e hice algunas rotaciones, y ya para este fin de semana, salvo Ariel Flores, estamos completos.

Acá no se pueden cometer los errores que se dieron ante Vida, ¿no?

Claro, esos errores no los podemos cometer. El error del primer gol lo sufrimos con Motagua porque el rechazo de Javier Estupiñán fue muy corto y por eso yo lo reclamé en el duelo ante Motagua, porque faltando cinco minutos y ante una pelota en el área, lo que hay que hacer es sacarla lo antes posible. Ante Vida no atacó la pelota en el borde del área y esos errores no los podemos tener. Ellos también no se pueden equivocar mucho porque cuando jugamos en el Morazán venían invictos y los errores de ellos los supimos aprovechar.

Han encajado 22 goles en 15 juegos, ¿le preocupa ese tema?

Sí, tenemos una exagerada cantidad de goles recibidos. Inclusive en el torneo pasado tuvimos a Fonseca y a Casildo, que han jugado la mayor cantidad de los partidos, y no recibimos tantos goles. Esta vez cambiamos el portero en algunos juegos, pero tenemos que modificar ese tema y tal vez cambiar un poco la propuesta. Quedamos un poco descubiertos y hay que corregir eso. El objetivo de mañana es ganar las dos vueltas. Defensivamente hemos dejado mucho que desear por la desaplicación que hemos tenido, pero corrigiendo eso el equipo sigue siendo protagonista y sigue peleando los campeonatos.

¿Los equipos de Primi dejan jugar?

Es que la propuesta también depende del equipo a donde estás, porque Primi con el Vida, por ejemplo, tuvo una propuesta ofensiva ante nosotros y le hicimos 13 goles en tres partidos. En Vida no tenía la calidad de jugadores que tiene en Real España. A veces se dice que Olimpia no se sabe a qué juega, pero el equipo tiene una identidad de que las variantes las vamos llevando con los jugadores que tenemos.

¿En San Pedro ya demostraron quién es el más grande?

El más grande es cuando levantás la copa. El campeón moral no, yo no me voy a sentir satisfecho por un partido o por una rachita. A veces, tenés ocho partidos que te va bien y después no lográs el objetivo. Nosotros en el torneo pasado tuvimos el récord de nueve partidos ganamos de local, hicimos 39 puntos y perdimos en semifinales por un gol de diferencia. Con Motagua perdimos uno de once partidos, pero justo perdimos el que no debíamos perder. A veces por más que se diga que le ganaste allá o que sos el más grande, acá el más grande lo demuestran los números. La grandeza la ha demotrado Olimpia con tantos títulos, pero de ahí a que porque le ganaste allá sos más grande, no; se demuestra cuando ganás el título.

¿Qué hay que neutralizar de Real España?

Hay que estar atentos. A veces el romanticismo del ataque te puede dar resultado, pero también tiene muchos contras y cuando vos sos muy romántico, le pasa lo que le pasó a Carlos Pavón con Vida. Y a mí Carlos Pavón me parece un buen entrenador.

¿El partido de SPS puede marcar la pauta para el juego de mañana?

Allá tratamos de recuperar lo más arriba posible ante la gente que le maneja la pelota al España. Si hubiésemos sido más certeros les hubiéramos hecho cinco. Allá les recuperamos la pelota lo más arriba posible y ahí es cuando un equipo se desacomoda.

¿Han enfatizado en el mediocampo de buen pie del España?

Tiene buen pie, pero cuando vos tenés gente que recupera bien, el jugador de buen pie, cuando no tiene la pelota, se desespera porque no sabe volver. A veces cuando solamente sabés ir es complicado. Como decía César Luis Menotti: "Para poder entrar hay que saber salir".

El liderato pasa por este partido. ¿Usted lo vislumbraba?

Claro, nosotros sabíamos esto. Yo dije anteriormente que Cortés, Tocoa y Tegucigalpa son plazas complicadas para Real España y el primer desafío ante Platense no les salió, pero nosotros tenemos que ir a hacer prevalecer nuestra localía. Si queremos lograr el primer lugar mañana ante Real España es un momento clave.