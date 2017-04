¡PARTIDAZOS! Miércoles Santo de locura con la intensa jornada de Liga

Para estar en primera fila en las estadios. Este Miércoles Santo no es un día cualquiera porque la Liga Nacional nos ofrece un menú extraordinario con la disputa de la jornada 16 del torneo Clausura.

Los partidos comenzarán desde tempranas horas en San Pedro Sula cuando el Marathón de Manuel Keosseián reciba al Motagua en el clásico de las M. Aquí la lucha es por buscar una mejor posición en la liguilla para los verdes y aspirar a las semifinales para los azules.

El encuentro se disputa a las 3:30 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal, escenario que nos regala grandes encuentros cuando estos dos equipos se enfrentan. En la última presentación Rubilio Castillo se volvió loco cuando los vapuleó el Monstruo.

La acción seguirá en Tegucigalpa con el platillo fuerte de la fecha. El Olimpia se juega su prestigio por ser el mejor del torneo ante un Real España que llega a defender el liderato… ¿Quién pegará? Las fichas las tiene el león que tiene todo para quedarse con la punta.

En Juticalpa habrá suspenso. El Vida que se juega las últimas fichas por mantener la categoría, visita a un equipo olanchano que ya no tiene nada que pelear y en casa jugarán como lo hacen los nacidos en Olancho, el orgullo de ser local se defiende con todo.

En la noche hay dos encuentros para cerrar la fecha en la que muchos catrachos de la empresa privada ya estarán de vacaciones. Comenzamos en El Progreso, Yoro donde el Social Sol que viene sacando puntos de visita, se mide a un buen Honduras de Wilmer Cruz que en casa es una fiera.

Este partido es un clásico yoreño, será una pelea de principio a fin y el Social Sol quiere gastar todo el saldo que tiene para seguir en primera división y cada encuentro es una final.

La jornada se cierra en Puerto Cortés con el choque entre Platense y Real Sociedad. Estos son dos equipos que luchan por clasificar a la liguilla. Luego de vencer a Real España en el pasado partido, los del Puerto no van a darle espacios a los de Tocoa que si los vencen se meten en la pelea.

Nada está escrito, así que este miércoles será clave para que se define la punta del torneo y se aclare un poco lo del descenso. Después, todos a disfrutar del cierre de la Semana Santa.

PARTIDOS Y HORARIOS DE ESTE MIÉRCOLES

Marathón vs Motagua (3:30 pm) -Estadio Yankel Rosenthal- CANAL 11

Olimpia vs Real España (5:00 pm) -Estadio Nacional- TVC

Juticalpa vs Vida (6:00 pm) -Estadio Juan Ramón Brevé- CANAL 11

Honduras Progreso vs Social Sol (7:15 pm) -Estadio Humberto Micheletti- TVC

Platense vs Real Sociedad (7:30 pm) -Estadio Excélsior- TVC