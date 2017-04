Simovic: "De deber al banco 30 por la casa pasamos a 60 y decidimos irnos"

En 2005, el uruguayo Edgardo Simovic tomó maletas y se fue de Honduras. Ese día tal vez ni se imaginaba que seis años más tarde estaría de regreso en tierras catrachas.

A este gigantón, los aficionados de Marathón lo recuerdan especialmente por una gran tarde que tuvo en Tegucigalpa cuando con un doblete suyo el Monstruo se coronó campeón ante Olimpia.

Lea más: Simovic: "Vendimos todo lo que teníamos en Uruguay"

Como futbolista estuvo por dos años y medio en Honduras. Después de nuestro país jugó en Paraguay, Argentina, Irán, Bulgaria, Ecuador, Perú y de retorno en Uruguay. Fue un trotamundos.

Su retiro llegó en 2010. La situación económica no estaba bien en Uruguay. Había inflación y las deudas crecían.

“Estábamos pagando una casa, pero de deber al banco 30 pasamos a adeudar 60. Decidimos irnos”.

Después de recorrer 10 países como futbolista los destinos posibles eran varios. Argentina, Paraguay o Ecuador podrían recibir a este charrúa que buscaba otra tierra.

Lo espiritual lo hizo inclinarse por Honduras, pues aquí fue donde Simovic y su esposa Carolina visitaron por primera vez una iglesia: “Para Dios no hay cosa que no esté armada. Aquí nos convertimos y eso influyó muchísimo, porque en otras partes del mundo que nos convertimos nunca encontramos la tranquilidad espiritual que tuvimos aquí. Decidimos a nivel familia, y en busca de Dios, volver a San Pedro Sula”, nos contó.

SU PLAN: UNA ESCUELA DE FÚTBOL Y REPRESENTAR JUGADORES

A su regreso a Honduras, Simovic tenía un plan. Estudió contabilidad en Uruguay. Eso le permite ser calculador. Una escuela de fútbol y la representación de jugadores y técnicos estaban en el horizonte.

En el camino se encontró otras oportunidades. Por un año se dedicó a ser comentarista de televisión. “Le agarré gusto a la tele”, se confiesa. Le gustaría volver.

Ha seguido con la representación de jugadores aunque no de catrachos: “Es difícil trabajar con el jugador hondureño, la cabecita es complicada, pero si puedo darle la mano a un jugador se la doy con gusto”, nos dice.

En este punto se extendió un poco, explica que el futbolista hondureño no es dado a seguir consejos: “Conozco, estoy vinculado con mucha gente del exterior. Hay muchachos que te escuchan y otros que les da lo mismo, hacen lo que les parece”.

También labora en un colegio bilingüe de San Pedro Sula, donde se dedica a enseñar fútbol. “Es muy lindo. Me siento feliz de poder estar con jóvenes”.

Después de seis años en Honduras, Edgardo no se arrepiente de haber elegido este país azotado por la violencia y corrupción: “Cuando tomamos la decisión lo hicimos convencidos con mi familia. Decidimos venirnos y no estamos arrepentidos”, dice.

Confiesa que a veces el calor y la nostalgia lo hacen pensar en volver, pero ha hecho vida en Honduras. Los fines de semana juega en Campisa con el Real Tara. “Estoy contento por lo que se ha logrado y feliz de estar en Honduras”, finalizó.

LA ANÉCDOTA CON JORGE MENDES

Cuando tenía 20 años, Edgardo Simovic fue uno de los primeros jugadores representados por Jorge Mendes.

Fue visto por el portugués en Uruguay y recuerda la siguiente anécdota: “Un día me iba a llevar a una ciudad donde estaba el club Beiramar. En ese momento él se iba para FIFA a dar el examen de agente y llevaba en una maleta 150 mil dólares. Íbamos en un BMW a 220 por hora. Un trayecto de dos horas lo hicimos en 40 minutos. Mendes iba manejando, sonaba el celular y atendía como si nada. Yo me quería morir, iba pegado al asiento y con las dos manos agarradas”.

Espera algún día hacer un negocio con el representante de Cristiano Ronaldo.

“Hemos estado con la gente que trabaja en la oficina de él, me han invitado a ir a Lisboa varias veces. Esperemos que el día de mañana pueda llevar un hondureño con él. Cuando veamos el jugador que sea el indicado creo que Jorge me dará una oportunidad de colocar un jugador catracho en Europa”.

ALGO MÁS:

EL RECUERDO

“Viví momentos muy lindos en México cuando fui campeón y también el campeonato que se logró aquí con Marathón, dentro de mi carrera fueron los picos más altos”.

SOBRE LOS CATRACHOS

“El jugador que es inteligente le va bien y no es por el tema de estudiar o no. Es pensar y saber a lo que te dedicas. Al jugador le falta eso, pero es que no se arriman a gente de fútbol”.

EN CORTO

¿Te ves mucho tiempo en Honduras?

“No sé, depende de Dios, si el día de mañana Dios me vuelve a mi tierra, me iré. No tenemos planificado con mi familia irnos ahora o quedarnos. No sabemos”.

La pelota

Me mataste... Fue la herramienta de trabajo

Mejor entrenador

Ariel Longo, estuvo en Real España

Honduras

Mi segundo país

Uruguay

Mi primer país, je, je, je

Tu relación con Dios

Excelente

Un pasatiempo

Leer la Biblia

¿Qué serías si no fueses futbolista?

Me hubiese gustado ser tenista, me encanta el tenis. O tal vez contador, me gustan los números.

1

Con el Marathón marcó 28 goles en cuatro torneos que jugó con los verdolagas. Celebró un campeonato.