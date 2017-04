El reto que se ha puesto Elsa Oseguera con Cristiano Ronaldo

La guapa periodista hondureña reaccionó tras una nota publicada en DIEZ sobre las fotos donde recordaba el verano pasado y se ha puesto como meta encontrarse con el crack del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Oseguera es conocida por ser una de las periodistas hot en Honduras y durante su estadía en el popular canal de televisión HCH vivió algunas polémicas que estallaron con la salida del equipo.

FOTOS: ASÍ RECIBE EL VERANO ELSA OSEGUERA

“Jajajaja!!! Que malos!! pero saben algo, esto ya me lo tome a modo personal y como un reto, ya van a ver como un día sí voy a conocer al mejor del mundo CR7 y me voy a tomar fotos con él. Lo juro por mi misma que así será!! Esta nota me servirá de motivación lo voy a imprimir jeje.”, dijo en sus redes sociales la periodista.

Cuando todavía no había saltado a la fama, en DIEZ fuimos los primeros en hacerle una nota cuando era apenas una estudiante de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula.