Olimpia vapulea al Real España y le arrebata el liderato del Clausura

Real España dio pena. Se metió a la cancha del Nacional con canillera y entregó el liderato al Olimpia que lo venció 3-1 caminando. Bien pudo haber sido más amplio el marcador pero Buba López salvó varias acciones de peligro y ahora el cuadro capitalino mira por el retrovisor.

¿Qué pensarán los jugadores del Real España? Increíble pero cierto pero se está repitiendo la misma historia del torneo pasado, entregando el liderato en los últimas dos jornadas y así no llegarán a ningún lado porque se le vienen dos finales ante Honduras Progreso y Real Sociedad.

Uno de los goles del Olimpia no debió valer ya que Carlo Costly lo marcó en posición adelantada, pero al final esto no importó porque a pura casta, el equipo de Vargas no le dio espacios al Real España que se fue desfigurando a medida que pasaban los partidos y ahora viene como segundón.

El volante Luis Garrido le comete una fuerte falta a Wilfredo Barahona. Foto Juan Salgado

Los sampedranos solo aguantaron cuatro minutos y en una corrida de Michael Chirinos los liquidó. El cipote Albo le sacó una ventaja a Frank Arévalo dejándolo tirado y con un toque venció a Buba que no pudo hacer nada.

Corrían 35 minutos de la segunda parte y Carlo Costly que anda enchufado, no perdonó para poner el 2-0. La jugada nace de una posición adelantada de Chirinos que lo habilitó. Pero antes, Jorge Claros quiso salir jugando y entregó la pelota… Costly de zurda remató y mató a Buba.

Cuando terminó el primer tiempo Primi quiso cambiar el funcionamiento metiendo a Cardozo que lo había dejado en la banca pero no hizo nada. Olimpia seguía jugando como ellos decían. Tomando los tiempos y dándole balones a Chirinos y Costly que tuvieron tres claras pero Buba los anuló.

Pero cuando iban a buscar el partido, apareció Carlo Costly para cerrar una acción tras un remate de Michael Chirinos y poner el 3-0. Pero cuando el partido estaba por finalizar, apareció Bryan Acosta para marcar el 3-1 dejando el liderato en la capital y terminando fundidos.