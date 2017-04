Alex Márquez de HCH: "Yo era pachanguero, no lo puedo ocultar"

El controversial periodista de HCH, Alex Márquez, ha pasado por la entrevista en la Silla Eléctrica de Limber Pérez y ha contado sobre su triste infancia, además su oscuro pasado en el alcohol y hasta de su salida de Televicentro.

También sobre sus constantes peleas con el periodista deportivo Orlando Ponce Morazán y hasta de sus programas actuales donde asegura que a la gente le gusta "el morbo y la chabacanada".

¿Es verdad que fuiste militar?

Sí, salí en un sorteo que hizo el presidente Reina en 1994, me acuerdo el día que llegué que fue el 22 de noviembre de 1994 a la fuerza aérea de Palmerola.



¿Sorteo o te reclutaron?

No, hicieron un sorteo que los pegaban en las municipalidades, en los registros te buscaban y en las alcaldías sacaban unos papelitos en el parque, entonces yo estaba, era el último en la lista. Pude no haber ido, pero no sabía porque yo estaba en segundo de magisterio e iba a tercer año y los que se graduaban ese año no iban, pero yo me di cuenta hasta los 15 días de estar en la fuerza aérea.



¿Pero terminaste la plaza?

Sí, lo que pasa es que yo estando ahí como soldado hice el examen para entrar a la academia militar de aviación para estudiar mecánica de aviación, entonces hice un año, pero mi papá es salvadoreño al igual que mis abuelos, entonces yo no podía entrar a la academia, si es hijo de madre y padre hondureños sí, pero por el lado de mi papá yo no tenía el documento, entonces me expulsaron de la academia.

Luego yo vuelvo como soldado a vigilar las instalaciones, pero es como que vos vivas en Madrid y te traigan a un barrio, estás en el top de una academia militar y te pasan para soldado, entonces se dio la opción de que yo podía seguir o me podía ir, estuve 2 o 3 meses más y después me dieron la baja.



¿Cómo es el periodismo aquí Márquez, es tan peligroso realmente o definitivamente hay que ser un periodista extremadamente astuto e inteligente?

Fíjate que yo amo el periodismo, a mí me encanta y gracias Dios que me dio ese talento, porque yo hago noticias generales, hago reportajes humanitarios, deportes, que siento que ese es mi fuerte, lo que me gusta, ahora hasta bailo, tengo ocho años de estar bailando con mi programa ritmo catracho. ¿Qué pasa con el periodismo? Que ahora se ve hasta quien anda bien y quien anda mal, como decimos nosotros, quien anda pando, tenes que saber medirte.



¿Hay periodistas que andan en carros blindados aquí?

Sí, otros que andan con dos, tres, cuatro militares cuidándolos, en cambio si vos vas a HCH Octavio Ramos sale en una motillo.



¿Pero a vos te parece justo que esos periodistas estén con 4 o 5 militares cuidándolos?

¿Estás diciendo que ejerciendo periodismo has tenido la experiencia de que estén a punto de matarte?

Claro, pasó en la Tres de Mayo, atrás de Larach, nosotros andamos buscando una noticia, cuando con el carro damos la vuelta por una calle sin salida ya estamos rodeados, bajamos la ventana, pero como los carros del canal no son polarizados y cuando menos acordamos ya estamos con pistola ¿Qué están haciendo aquí?, nos preguntan. Andamos buscando una cosa, respondimos. No, aquí no se les ha perdido nada, váyanse, nos dijeron.



¿Pero bravos, firmes o llegaron sonrientes?

No, vos sabes cómo son ellos, bravos, defendiendo su territorio, después fuimos a ver una onda del estado de las canchas de Tegucigalpa, fuimos a una colonia que se llama la Morazán y lo que me da risa es que tienen un rotulo que dice, Dios te ama, cuando estacionamos la móvil, igual nos preguntaron: “Es que queremos venir a ver para que arreglen la cancha”, les dije y respondieron ¿Y a ustedes quién putas les ha dicho que queremos que manden a arreglar ese campo, si nosotros lo queremos arreglar con el pisto de nosotros lo arreglamos, váyanse de aquí", eso nos dijeron ellos.



Una vez en San Pedro nos encañonaron, la Chiringos quedó metido en asiento de atrás, porque veníamos de un partido de la selección e íbamos a buscar la llanta de repuesto donde la habíamos dejado para que no nos la robaran y ahí nos rodearon, es cierto que no nos hicieron nada pero nos cagaron, como te pondrías vos si yo te saco una pistola, claro que me asuste.



¿En esta carrera aparte de ser peligroso has sentido que te han pretendido extorsionar?

No, lo que pasa es que yo no le agarro nada a nadie, gracias a Dios.



Pero los periodistas se han caracterizado por hacer eso.

No tengo necesidad, Ritmo Catracho me da para la comida.



¿Ya que no le has agarrado dinero a nadie es porque no te lo han ofrecido o por qué?

Una vez yo fui a entrevistar a alguien y se sacó mil lempiras y me dijo, 500 usted y 500 el camarógrafo para que coman, entonces yo agarre el dinero y se lo puse en la mano y le dije: A mí el canal ya me paga por entrevistarlo, usted no tiene por qué estar dándome dinero, me quedo viendo y me dijo: Primera vez que me desprecian.



¿Sentiste que te humilló?

Limber, yo puedo decir ahorita lo que yo quiera de vos, pero si vos me das dinero ya no puedo, ya hay un compromiso y yo bailando la magaya, me la arreglo, de ahí sale la comida de mis hijos.



Alex, decís que tenes 8 años sobrio, ¿Es verdad eso o solo lo decís para ensuciarte la boca?

Nada, ni un vinito.



Pero a veces también hay personas que dicen llevo tanto tiempo sin beber y cuando están solos se echan su bombazo.

Pero yo no me pajeo, ese es el problema, yo no me pajeo la mente, yo era pachanguero, yo no lo puedo ocultar, entonces si yo me tomo tres ahorita, no lo voy a ocultar, yo más bien le voy a llamar a los aleros para que nos vayamos a echar los bombazos, yo llevo ocho años sin beber, la edad que tiene mi hijo, pero le pido a Dios no volver a tomar nunca más.



¿Alex, es que vos mangueabas anteriormente?

Sí, todos los días.



¿Pero cuánto, dos, tres cervezas?

Habían días que yo llegaba a mi casa borracho, es más yo trabajaba en Televicentro cuando tomaba, y ahí todos teníamos un locker, ahí había gelatina, toalla, había de todo porque íbamos a tomar a una gasolinera que está en el hogar, entonces lo que hacía yo era que me cruzaba a trabajar a las tres de la mañana, me bañaba en el canal y Alex bonito, pero nunca falté.



¿Fondeabas Alex?

No, nunca.



¿Pero llegaste en su momento perder los estribos por producto del alcohol?

Es que yo nunca peleé ni bolo ni sobrio, yo no era de los que me iba a subir a una mesa por andar tomado, yo buscaba esconderme, bueno, cuantas no nos echamos con vos, nos íbamos para donde nadie no nos mirara, de repente por los mismo trabajos que uno ha tenido es que la gente habla tanto, pero yo era relajado



¿Sentiste que producto del alcohol fue que no se pudo sostener tu primer matrimonio, recorda que sos divorciado?

Sí, no sé, no te sabría decir si era problema del alcohol, pero influye, influye que llegues todos los días bolos, que a tu mujer la emborraches también, porque que es lo que haces vos, agarras a tu mujer y le decís: Vente amor, para que podas tomar tranquilo y ella desvelándose ahí, me entiendes.



¿Llegaste vos a esa etapa?

Sí, llegué al punto de decir: No que esta maneje para que no me quiten mi licencia, me la llevaba para que nos echáramos los pijazos, bola la estaba haciendo a ella también, pero gracias a Dios yo me retiré de eso.



¿Te llevo a la violencia en el hogar eso?

No, en la casa era calmado, es que ni ahora ni antes, yo he sido bien llevadero, siempre le doy la razón a las mujeres, en todo caso a mi esposa, aunque no la tengo le digo que sí, que todo es como ella quiera.



Mira, el ritmo de la magaya tiende a confundir, ese paso sensual de la magaya al pueblo hondureño, incluso es normal escuchar, están viendo bailar a ese culero, ¿Sentís algún grado de admiración?

Te voy a explicar una cosa, primero la magaya no es un show mío, es de un man que se lo invento en los Silverstar hace un montón de años, pero como lo bailan en la fiesta, lo conoce ese mundo, yo vine y lo hice en televisión, chabacaneando, a la gente le gustó pide que yo baile eso.



Entonces en Honduras aún si vos haces un gesto en televisión de cosas de mariconadas y cosas así dicen que vos sos maricón, nada que ver, en México hay más programas de presentadores vestidos de mujeres que no son maricones, entonces aquí, no, yo no lo hago. Yo te digo Limber bailemos la magaya, no, yo no lo hago, una, tu preferencia es tuya, yo no soy gay y si yo fuera gay los quemones los voy a sentir yo.



¿Pero alguna vez en tu vida has soñado ser gay?

No jodas, yo no.



¿Tenes alguna admiración a ese mundo?

No, lo que pasa con el baile es que es un show que a la gente le gusta, de repente yo me pongo a cantar como Juan Gabriel porque yo aprendí algo en esto de la televisión, a la gente dale lo morbo, dale chabacanada y le gusta.



Fíjate que dicen que la magaya es de culero, pero todo mundo el sábado está viendo el programa, entonces sí a la gente le gusta que tenés que hacer, si tus entrevista le gustan a la gente que tenes que hacer, seguirlas haciendo y cada vez anda metiendo más feeling para que cada vez le vaya gustando más a la gente, entonces eso es lo que ha pasado con el show.



¿Entonces vos sos un heterosexual?

Me gustan las mujeres, ahora dedicado a mi familia, ya no ando en la calle, no ando loqueando en la calle, si me gustan las mujeres, nunca le metería el órgano a otro hombre, no podría ser así y soy como dice Jairo, soy un enfermo sexual, sabes porque, porque solo tengo la misma, con la única.



Mira, en tus noches bohemias de parranda ¿Cometías locuras Alex?

No, yo nunca me drogué.



Ahora hablando de drogas, también la gente ha especulado eso, que te mariguanias y te periqueas.

No, yo nunca hice eso, nunca me fumé un puro de marihuana, es más, no la conozco, nunca la he tenido en la mano. Yo fumaba cigarrillos cuando tomaba, ahorita ya no fumo. Si yo las hiciera tal vez te diría yo soy un cocaínero, pero si yo lo hiciera. Yo pienso que con mi vida yo puedo hacer lo que yo quiera, me entiendes, si mi placer fuese tener ahorita una botella de wiskhy vos tenes que respetar eso, si yo tuviera un cenicero con un cigarro, vos tendrías que respetar eso y muchas veces la gente no lo hace, yo no tengo nada con la gente que se droga, es muy su problema, es su vida, al final los platos rotos quien los va a pagar, son ellos, yo no tengo ningún vicio y cuando te digo ningún vicio es ningún vicio, porque hasta la Coca Cola dejé.



¿Por qué se fue tu mama a la USA?

Por qué nosotros éramos extremadamente pobres, muy pobres, mi mamá no se fue porque tenía un sueño americano, se fue porque sus hijos económicamente la estaban pasando muy mal, descalzos, con los pantalones rotos y yo los tengo ahí, y conservo mucha de esa ropa.

Según yo vos habías nacido en cuna de oro, que todos los días comías piernas de pollo.

No hermano, yo vendí chorizos, enchiladas, nacatamales, pan, yo sembraba tomates y chiles en la tarde después de la escuela y ese pisto no era para mí, ese pisto yo se lo daba a mi abuela para que pudiéramos comer y lo que te ganabas eran dos o tres lempiras, de un huevo comíamos cuatro, no creo que vos lo hayas pasado, pero muchos de los que de repente están leyendo tu entrevista, yo comí hojas de ciruela con sal.



¿Pero por hobby?

No, porque no había en casa.



¿Sentiste un cierto grado de humillación en la villa de San Antonio?

Al pobre siempre lo humillan.



¿Qué tipo de humillación, te acordas de alguna?

Quítate de aquí cipote hijueputa, me iba a sentar a la puerta de una casa a ver la novela porque no tenías tele en tu casa y de repente te cerraban la puerta.



¿O a veces escogían a ciertos niños para entrar, pasaste vos por eso?

Si, otra que era muy dura, es que tus vecinos empezaran a repetir comida, a mí las tripas estaban chillándome y que te digan, ándate que vamos a almorzar y tal vez yo me estabas quedando por un bocado o para que cuando todos terminaran te dijeran, veni, para darte sobras.



¿Vos pasaste por eso?

Claro, lo que pasa que como ahora miran que salgo en la tele creen que yo siempre he estado bien. No, a mí nadie me va a contar de pobreza, de humillaciones por ser pobre, si vos mirás el 90 por ciento de mis reportajes son de gente pobre, pidiendo ayuda para ese pobre, porque yo si se lo que él está pasando.



El pobre llega a un momento en el que no aguante tanta pobreza y roba. ¿Robaste alguna vez?

No, yo no, yo robé ciruelas y mangos cuando el palo estaba en la orilla y lo agarrabas.



¿Hasta de mandadero te tenían, si te elegían tenías que ir?

No, es que yo me ofrecía a hacer los mandados para ver si me regalaban algo.



¿Llegaste a ese extremo Alex?

Sí, mi abuela lavaba en el río, ajeno, entonces yo iba a dejarle la ropa al río y la iba a traer y cuando planchaba, me acuerdo que a la señora a la que más frecuente se le lavaba, se llamaba Chavelita Galindo, yo iba con un gran cerro de ropa planchado como a seis cuadras de mi casa, lo que traía eran como dos a tres lempiras que le pagaban a mi abuela y con eso vivíamos, vivía en una casa, pero yo no tenía un cuarto con aire acondicionado, yo dormía en una cama de petate.



¿Tu ventilador?

Si no había tele, no había nada.



¿Una cama king size?

Te estoy hablando pobre, yo dormía en una cama de petate, entonces cuando yo miro injusticias no cuenten conmigo, pero que a mí nadie me venga a contar esto, porque como dicen, yo me la comí crudita, pero qué pasa ahora, yo no tengo día libre, yo trabajo en HCH y no tengo día libre, pero trabajo, trabajo y trabajo y busco la manera de cómo generar dinero para que mis hijos no vivan lo que yo viví, para que a mis hijos nadie los humille.



¿Llego un momento que sentías un cierto grado de vergüenza por tanta pobreza?

No, porque según fui creciendo también fue cambiando la cosa en mi casa, ya mi mamá mandaba dinero, ya no había necesidad de que mi abuela se estuviera pijiando en un río porque ya había quien le pagara la comida para ella y para todos los que vivíamos en la casa.



SELECCIÓN NACIONAL

¿Ha habido algún cambio en la selección nacional con Jorge Luis Pinto?

Yo confiaba en Pinto, es más yo he sido un defensor de Pinto, pero para mí se le fue y ni vamos a ir al mundial, solo el que nunca ha estado en esto y no sabe de futbol te puede decir que Honduras de tres partidos de los que va a salir va a traer nueve puntos, con el equipo que tenemos, no traes ninguno, no sé si en estos dos meses le van a dar un giro, porque el jugador hondureño no sirve, a mí me dicen que no, que el jugador hondureño es bueno, para mi Honduras ya no produce buenos jugadores, para mí ni sirven, pero esa es la manera en la que yo miro el futbol, porque para mí hay buenos y malos, regulares no hay.



¿Cuáles son los que tiene la selección de Honduras en estos momentos?

Futbolísticamente hablando, son muy malos.



¿Y qué ondas con el entrenador, cuando son jugadores malos tiene que predominar la mano del técnico?

Es que mira, un día yo le preguntÉ a Pinto, sin cámaras y sin nada y sabes lo que me dijo, lo triste es cuando estoy buscando a ver a quien meto, antes no, antes era bonito, porque vos buscabas y estaba David Suazo, estaba Tyson Núñez porque adentro estaba Renault con Pavón, estaba Bennett adentro, entonces vos buscabas y tenías de dónde agarrar.



¿Pinto tras cámaras te dijo eso?

Si, que no hay jugadores, lastimosamente, la transición de Honduras para volver a tener buenos jugadores va a pagar caro el derecho a piso, vos miras al Chino Discua en Motagua y que espectáculo, buen jugador, con coraje, me gusta como juega y todo, suplente en la selección, Rubilio Castillo se gastó todo en la Centroamérica, el goleador de Pinto en esos tiempos llega a la selección y es banca de Ellis que no hace nada.



¿Entonces vos como periodista ya perdiste todas las esperanzas?

Es que no tengo, es que le busco, vas a México, vas a Panamá y vas a Trinidad y Tobago. Vas a perder.



Un segundo aztecazo ¿No crees que eso pueda ser posible?

Porque posible, es que se puede, pero con que jugadores lo van a hacer, Costly encaprichado, que te voy a decir una cosa, Costly con todo y lo querrás es mejor que todos los que están ahí, él no quiere ir a la selección, los futbolistas se quejan de que Pinto les mete mucho entreno, de que Pinto no los deja jugar naipes hasta las tres de la mañana o no sabía, y sabias que uno se enojo porque. No, mejor dejémoslo ahí.



¿Crees que en una selección de alto rendimiento los jugadores pueden jugar naipes hasta las tres de la madrugada?

Ni tampoco beber o fumar, mucho menos meter mujeres, pero es que son cosas de ellos, el éxito lo vas a alcanzar vos.



¿Pero crees que eso pueda ser posible?

No, eso pasa en la selección de Honduras, noches jugando naipes hasta de 5000 dólares la polla, eso pasa.



Entran y salen mujeres, ¿Crees vos?

Eso ha pasado, lo que pasa es que es bien complicado decirlas aquí porque como nadie las dice vos quedas mal, pero también uno tiene amigos futbolistas, yo tengo amigos futbolistas que me cuentan varias cosas, es más, yo te podría mostrar un chat y vos dirías que tenes razón pues, uno tienes sus fuentes, pero lo que pasa es que son secretas.



¿Yo siempre veo que has sido muy duro con Wilmer Velásquez?

Hoy le queda la canción, te están buscando Matador, es que yo te voy a decir una cosa, yo fui un admirador al 100 por ciento de Wilmer Velásquez, yo siempre lo mire con un ejemplo y no como un futbolista si no que como uno de vida, un tipo centrado, recto, decían que era un bromista de primera, nunca bromeé con él, nunca nos faltamos el respeto, pero cuando Wilmer Velásquez dice que va a la política yo voté por Wilmer, cuando dijo que iba a ser diputado, pero creía que Wilmer. No que iba a cambiar el mundo, pero que no se hiciera político.



¿Y qué paso?

Un político más viejo.



¿Crees que sea mentiroso ahora?

Yo no sé si es mentiroso, pero él no ha hecho nada por el deporte del país, no lo digo yo, hay un montón de gente que lo conoce mejor que yo, ustedes los futbolista que fueron compañeros de él, hay muchos jugadores que me han dicho, la cago Wilmer, nada que ver con el Wilmer que yo conocí, futbolistas, señores que fueron futbolistas decían.

Yo esperaba más de Wilmer, pero se hizo un político más, entonces yo lo voy a criticar siempre, porque cae una gotera en la Villa Olímpica, en uno de los gimnasios, yo lo voy a criticar, ahora que es político a él le da lo mismo.



¿Cómo está tu relación con Ponce Morazán, ya se dieron un abrazo?

No, es que yo tenía una muy buena relación con él, compañeros de trabajo por casi diez años, pero el en dos ocasiones la agarró conmigo, en aquel tiempo gracias a Dios no me lo encontré, hoy no, hoy yo voy a un grupo de oración, yo estoy metido en otras cosas.



¿Pero estamos hablando de hace cuánto tiempo?

Del tiempo en el que él se puso a hablar estupideces, Ponce Morazán dijo que yo salí de Televicentro por ladrón, yo tengo la grabación.

¿Y eso no te gustó?

Si eso no me hubiese gustado hubiera sido un caos y lo hubiera pijiado como lo han pijiado un montón, pero no, porque uno, me juzgo por algo que quien lo hizo fue su compañero de trabajo, quien hizo el reportaje de la mamá fue Reinaldo Salinas, yo ni siquiera me daba cuenta, eso fue un día del padre, ese día cumple años mi abuela, yo estaba celebrando el cumpleaños cuando me llama una amiga, poné Radio América porque Ponce te está destartalando, no le hice nada, hasta perdió su trabajo por las estupideces que hizo.



¿Pero el tiempo que vos andabas en tus andadas lo buscaste para resolver tus problemas?

No, ya tengo dos hijos yo.



¿Pero si lo hubieses buscado?

Si le doy para los chicles, por seguro.



Pero Ponce es boxeador.

No me importa, yo fui chiri.



Sí, pero él es boxeador activo.

No tiene la edad, ya es un viejito, mi mama me dijo que a los viejitos no se les falta el respeto, vos me viste que yo le contesté. Quién quedó como maje, quien fue el malo de la novela, él, y él sale presentado con su amigo Reinaldo que es quien estaba haciendo la entrevista y ahí salen haciendo penales y dándose picos, si yo lo encuentro y me da la mano yo le doy la mano



¿Pero no te lo has vuelto a encontrar?

Él me evade, un par de veces en el estadio el me miraba y se hacía el maje, se iba para otro lado, pero si me lo encuentro lo saludo, matador, cómo está. No estoy para agarrarme con la gente, ya estoy en otros tiempos.