Bronca de Cristiano Ronaldo con su novia por un "like" a una belleza argentina

¿En que se ha metido ahora Cristiano Ronaldo? En las últimas horas surgió un rumor extrafutbolístico que vincula a Cristiano Ronaldo con Argentina. Más precisamente, con la chica mediática del momento de la televisión del país sudamericano.

FOTOS DE INFARTO: ASÍ DE ESPECTACULAR ES SOL PÉREZ, LA ARGENTINA QUE METIÓ EN PROBLEMAS A CR7

Según varios medios, CR7 le dio "me gusta" a varias fotos de María Sol Pérez, la meteoróloga de TyC Sports que tiene más de 850 mil seguidores y es furor en Instagram.

Eltrecetv.com habló con Sol Pérez, quien contó todo lo sucedido y que al parecer la estrella del Real Madrid tuvo problemas con su novia Georgina Rodríguez.

"Yo no entendía que pasaba. Me enteré por un fans club de Cristiano, que él me había puesto me gusta en una foto. Cuando entré a fijarme, ya no estaba el ´me gusta´, pero habían levantado la noticia en portales de brasil", dijo Sol.

Así de espectacular es Sol Pérez, una popular presentadora en Argentina.

Y agregó: "Nunca hablé con él y tampoco me sigue en Instagram, pero, al parecer, se le escapó un ´like´ y me dijeron que eso le trajo problemas con su novia".

Ahora bien, ¿qué dice Sol del jugador portugués?: "Cristiano me parece una bomba. Es muy lindo y me encanta que esté todo marcado. Igual, me gustan los chicos más rústicos y él se cuida mucho el cuerpo y con las comidas. Si me invita a viajar para conocerlo, no me voy ni loca. Este es mi momento de laburo y estoy concentrada en eso. Sólo dejaría mi vida acá si me enamoro".