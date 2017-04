Brunet Hay Pino: "Estamos tristes por el compañero que se ha ido"

El delantero panameño Brunet Hay Pino recuerda con nostalgia a su compatriota Amílcar Henríquez, que fue brutalmente asesinado el sábado en su natal Panamá.



El atacante selacio compartió vestuario con el malogrado jugador cuando ambos comenzaban su carrera en el Árabe Unido.

SIETE SON LOS DETENIDOS POR LA MUERTE DE AMÍLCAR HENRÍQUEZ



Al hablar de este hecho que llena de tristeza al deporte mundial, Pino sostiene que: “La verdad que el fútbol está de luto porque él era un referente de la Selección. Un buen compañero. Siempre conversábamos”, afirmó.



El selacio apuntó que no entiende lo que pasó con el jugador: “Son cosas que a veces no entendemos, pero estamos tristes por el compañero que se ha ido. Un jugador que soñaba con estar en Rusia 2018, pero Dios lo quiso y tenemos que aceptarlo”.



Lo recuerda como un hombre laborioso y que buscaba permanentemente ganar: “Era una persona seria en su trabajo, que trataba de ganar siempre. No era de hacer mucho relajo, pero temperamental”, describió.



La zona donde murió Henríquez es considerada de riesgo en la nación canalero: “últimamente se ha escuchado mucho de Colón, que está un poquito peligroso. En todo Panamá, hubo una marea que se escuchaba de calles que no se podían cruzar ni estar, pero se había calmado”, nos contó.



Pino pide al Creador que la situación mejoré en Panamá, pues este tipo de situaciones causan mucho dolor: “Esperar en Dios que las cosas se mejores y haya paz. Los que se van dejan a su familia”.



El gobierno panameño ya ha empezada una escalada para esclarecer el asesinato de Amílcar.



Brunet espera que la justicia llegue de otro lado: “Dios se encargará se hacer justicia, duele mucho que se vaya un jugador y compañero que se estimaba mucho en Panamá”, manifestó .



INTERNACIONAL

También tiene comentarios para la pena que ha causado este cruel asesinato: “En Colombia lo recuerdan bastante, le hicieron homenaje porque él casi toda su carrera la hizo en ese país. Fue un jugador reconocido internacionalmente”, recordó.



Hay Pino tiene algunos recuerdos de cuando fue compañero de Henríquez en Panamá. En ese entonces fue bautizado por el seleccionado canalero gracias a la ropa que utilizaba: “Cuando yo jugué en Arabe, él me molestaba mucho porque decía que utilizaba los pantalones muy grandotes, me decía “Pantalonzón”, es el recuerdo que me queda de Amílcar cuando estábamos “pelaos” (jóvenes)”, contó.