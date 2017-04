Diego Vázquez: "Depende de nosotros sumar"

Aunque Diego Vázquez asegura que va paso a paso pensando primero en el Vida que en el liderato de la LNP, hoy los futbolistas del Ciclón aseguraron que van por el primer puesto. En la charla técnica antes de comenzar los entrenamientos, el plantel gritó con mucha seguridad !Queremos el primer lugar!



Los Azules hicieron su segundo entrenamiento de la semana ya que el domingo también trabajaron un poco de fútbol.



De acuerdo a Diego Vázquez, Motagua tiene que ganar estos últimos tres encuentros que le restan.



"Afinamos los últimos detalles para enfrentar un partido que es trascendental para nosotros" aseguró La Barbie. "depende de nosotros hacer un buen partido y tratar de sumar y quedar en segunda posición. Estamos enfocados en eso".

Motagua recupera a Erick Andino (suspendido por amarillas), Marco Tulio Vega (lesionado) y Henry Figueroa (suspendido por expulsión).



"Sí, Marco se está entrenando pero solo lleva un día de entrenamiento y veremos si está bien para este encuentro. Hablaremos para ver cómo está".



El Motagua de La Barbie no ha perdido nunca contra el Vida en la cancha ceibeña, ese dato le genera una sonrisa al estratega del Mimado.

"Siempre todas las estadísticas positivas te generan optimismo pero una vez que empieza el partido todo eso queda atrás. Es muy difícil que incida la estadística en ese tipo de partidos. Lo importante será que mantengamos el nivel que venimos mostrando, tenemos un equipo corto que maneja bien la pelota".

El choque de Motagua contra el Vida pinta como un duelo de dientes apretados por el tempa del descenso en el que se encuentra implicado el Vida.



"Todos los partidos son difíciles, no hay alguno que sea más que otro, por eso digo que vamos pasito a pasito ahora que está de moda y me gusta también (la canción). La única realidad que tenemos es que las 18 fechas serán complicadas y más en un torneo que hay descenso".



El cierre de la vuelta será de infarto para los clubes que pelean en la zona baja y los que están punteando.



Motagua se ve en los primeros dos lugares. "Es la ilusión. Siempre aspiramos a eso y tenemos que dar este paso firme. Dios primero el miércoles lo daremos. Nosotros apostamos a la excelencia. la tabla no refleja los puntos que deberíamos tener pero por errores nuestros y arbitrales no los tenemos" finalizó.