Mauricio Wright no se guardó nada y renunció a su equipo en Costa Rica

Luego de salvar a la Universidad de Costa Rica y mantenerlo en la primera división del fútbol tico, el director técnico, Mauricio Wright, renunció a su puesto y denunció situaciones de la dirigencia que hicieron que saliera del club.

Wright se mostró molesto ya que según comentó en una entrevista a Radio Columbia los dirigentes quisieron imponerle algunos futbolistas para que estuvieran como titulares en los juegos de su equipo.



"Hay valores que yo tengo y que aún los he podido negociar. No puedo someterme bajo ciertas cosas que no están dentro de lo normal. No puedo dejar que me impongan jugadores y alineaciones. Desde que llegó este grupo de inversionistas, no tuve mucha armonía en lo que ellos querían que sacara a unos jugadores y metiera a otros", mencionó Wright a Radio Columbia.

El técnico costarricense llegó a finales del año anterior a la Universidad de Costa Rica que se encontraba en problemas de descenso, pero al finalizar la etapa regular del campeonato en el país centroamericano, Wright logró mantener en la categoría.

De momento el equipo tico no ha informado quien será el entrenador que se va a hacer cargo del equipo previo al próximo torneo.