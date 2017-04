Primi: "Me trajeron para ser campeón, si no uno sabe que tiene que hacer maletas"

El técnico de Real España, Ramón Maradiaga, se muestra convencido en el potencial de su plantel para seguir soñando con la cima del torneo Clausura. Mientras haya posibilidades, "Primi" deja en claro que su onceno seguirá luchando por los primeros dos lugares que le lleven a las semifinales de forma directa.

El estratega catedrático, que dejó una vez más de manifiesto su desagrado con el actual formato del campeonato y recordó que varias veces presentó propuestas a la Liga Nacional sin éxito, fue categórico al referirse a su futuro como timonel de la Máquina: "Hay que trabajar para eso (el título), porque si no uno sabe que tiene que hacer maletas y salir".

¿Cómo se ha manejado este bajón de las últimas jornadas?

Ya hemos hablado con el plantel y se está trabajando para revertir los dos resultados que hemos tenido; quizás lo más negativo fue la actuación del último partido y eso de alguna manera nos pudo haber sacudido. El grupo ha reaccionado, por lo menos en el trabajo y falta que lo hagamos realidad contra un equipo que ha tenido un ascenso excepcional.

¿A qué atribuye los malos resultados?

En el primero entramos confiados creyendo que a Platense se le podía ganar en cualquier momento y ya cuando nos vimos con el yugo no pudimos reaccionar. Ante Olimpia lo que de alguna manera ustedes dicen, no supimos pararnos contra un rival que entró agresivo en todo el sentido de la palabra. Fuimos temerosos.

¿Preocupa perder ese primer lugar?

No preocupa, pero sí lamentar que habiéndolo tenido en nuestras manos lo dejamos escapar, todavía hay esperanzas pero indudablemente pesa haber tenido durante todo el torneo la primera posición y en las últimas jornadas la dejamos ir tan fácilmente.

Ha dicho que de nada sirve ser primero si no son campeones, ¿a qué sabe haber dominado la mayor parte del torneo y ahora estar en desventaja?

Coincido con ese criterio que dice que de qué sirve ser primero en una vuelta si al final no se logra el objetivo. Indudablemente hay rivales que aspiran a esa posición, pero hay formas de perder y el miércoles no fue una de las que a nosotros no pudo agradar y en ese sentido, independientemente de la posición, podemos quedar hasta cuarto lugar. Prácticamente el torneo se centrará no en lo que se hizo en 18 partidos sino en seis, eso para nosotros sería borrón y cuenta nueva porque lo otro simplemente nos daría una tranquilidad de una semana.

¿En qué lugar siente que va a terminar?

A lo que yo aspiro y siempre me harán mencionarlo es que todavía aspiramos a la primera posición; indudablemente que no nos vamos a llamar a engaños, debemos aceptar que Olimpia ha tomado ventaja, tiene rivales no accesibles pero sí a los que puede sacar buenos puntos. Nosotros enfrentamos a rivales que aspiran a una posición de clasificación. Si el Honduras gana prácticamente le apunta al primer lugar, son escenarios que están ahí pero nosotros no vamos a desmayar. Sigo confiando y creyendo que hay buen material para revertir lo que no hemos hecho en los dos partidos pasados.

¿Teme que el rendimiento de sus futbolistas decrezca en el tramo final del campeonato?

No. La verdad no estamos en ese momento, yo lo que puedo hacer ver es que el equipo que jugó la primera vuelta jugó la segunda, con la única baja de Edder Delgado. Pero creo, y estoy convencido, que un jugador no es una institución, se hizo los cambios prudentes confiando en mantener la misma línea de juego, pero no fue de un jugador sino de un equipo en general el bajón.

¿Consciente que por el formato puede ser segundo, tercero o cuarto y aspirar al título?

Sí, estamos conscientes, pero soy de los inconformes con eso. Siempre aspiro a estar en las mejores posiciones, vamos a luchar por mantenernos en segundos, pero Motagua ganando pasa a la segunda posición. No estamos evadiendo una realidad de que no dependemos de nosotros.

En el argot futbolero catracho se maneja que para ser campeón hay que vencer a Olimpia, ustedes perdieron ambos duelos con ellos, ¿le ve chapa de campeón a su equipo realmente?

Sí, y lo hemos demostrado; perdimos con Olimpia siendo superiores ellos en Tegucigalpa, pero aquí no. Pero ningún partido es igual a otro, considero que llegando a otras instancias el equipo tiene suficiente material para ser campeón.

Usted ya ha expresado anteriormente que no está de acuerdo con el formato, ¿por qué?

Nunca he estado de acuerdo porque de diez equipos premiar a seis es entrar en una mediocridad con veinte y tantos puntos. Hay formatos que podrían darle mayor calidad a nuestro torneo, en su momento presenté algunas opciones e, incluso, opciones de que el penúltimo pelee el descenso, que haya un repechaje y así todos nos pongamos las barbas en remojo. Eso le daría mayor competitividad a nuestro campeonato, hay varias formas para darle una mejor vida y ojalá los encargados tengan esa claridad para darle otra motivación a los aficionados.

¿Y qué pasó con esa propuesta?

Nunca la tomaron en cuenta y ya uno mejor dice "para que meterse en camisas de once varas".

¿Cuándo dice que el formato es mediocre lo dice aunque su equipo fuera beneficiado?

Sí, y he estado en esa situación, no clasificando de sexto. De qué sirve un torneo largo para premiar al que quedó primero y en dos juegos lo saquen de la Liga. No considero que seis sea lo adecuado para premiar un torneo donde el nivel técnico es bajo, esto de alguna manera no le permite a la gente estimularse para ir a los estadios.

Cambiando de tema, ¿no le molesta cuando un directivo se va a las redes sociales a criticar el accionar del equipo?

Para mí es indiferente, ya lo he dicho y lo he hablado con los miembros de la junta directiva de Real España, yo estoy claro en lo que verdaderamente quiero y si quieren seguir con eso que sigan con esa línea, a mí no me afecta en nada y los jugadores están también claros en lo que tienen que hacer. En nuestro país la costumbre se hace ley, y como ellos están acostumbrados hay que ver de qué manera eso les ha dado títulos para seguir en la misma línea.

¿Seguirá siendo el técnico de Real España la próxima temporada?

No, eso hay que preguntárselo a los directivos, yo no puedo afirmar algo si ellos son los que tienen el destino. Estoy claro que aquí se vive de la emoción, no de la visión de lo que puede ser uno más adelante, así que no tengo una respuesta y tal como lo pueden decir, yo no lo he escuchado, que si me trajeron fue para ser campeón y hay que trabajar para eso porque si no uno sabe que tiene que hacer maletas y salir.