Héctor Vargas sobre el arbitraje: "Me favoreció una vez, pero el resto no"

Héctor Vargas alista la penúltima estación de las vueltas ante Juticalpa en la que buscará dejar a tiro la consolidación del primer lugar. El entrenador de Olimpia cree que el enfrentar a un equipo que prácticamente no pelea por nada es un arma de doble filo.

"Cuando no tenés presión, podés aspirar a hacer el partido de tu vida o a que, si vas perdiendo por uno o por dos goles, podés perder por goleada. El partido se va a poner muy duro hasta que nosotros le podamos hacer la diferencia; si no, nos va a costar porque es un equipo que no tiene nada que perder", dijo Vargas.

Por eso tiene claro que el marcador "va a depender mucho de lo que hagamos nosotros. Si tenemos la fineza de

convertir, Juticalpa se va a caer, pero si ellos nos presenta un partido duro y nos convierten, sin ninguna duda

que se nos van a complicar", dijo el formoseño que se metió al pregunta-respuesta.

¿Qué sabor le dejó el último 3-1 ante España?

Es que nosotros veníamos haciendo un gran torneo, porque los puntos y los partidos lo demuestran. Si vos querés ver que Olimpia tiene problemas porque no está jugando Marcelo Canales o Bryan Moya es porque le querés ver lo

negativo. No se puede tener todo positivo. El equipo venía jugando bien, venía ganando los partidos. Perdimos una

semifinal el torneo pasado errando un penal y nadie dice eso. Se nos han ido jugadores importantes como el caso de Elis, que fue goleador y que lo hicimos nosotros, el caso de Anthony Lozano, mientras que hay otros equipos que compran goleadores y no les ha ido tan bien como nosotros en puntos. Lo nuestro fue formarles para venderlos y con todo eso peleamos el campeonato.

¿Frente a España fue la mejor versión de su equipo?

No, hubo partidos que acertó. El partido ante Vida en Tegus (7-1) fue muy bueno, acertamos y pudimos hacer más

goles. Incluso, el partido contra Real Sociedad que perdimos, jugamos bien, pero nos faltó definir. A nivel de

rival, sí los juegos contra el España fueron de los buenos porque el adversario venía en primero.

¿Le gusta este Olimpia?

Es que si vos, por ejemplo, me decís Motagua, uno dice: 'Motagua juega así'. Pero Olimpia sabés que va a jugar

diferente en cada partido, busca la calidad de rival para ver cómo aplicarlo y está demostrado por cómo venimos

jugando. Nosotros no jugamos lo mismo contra un rival de la MLS que a un equipo pequeño de la Liga. Ahí es donde realmente vos tenés que fijarte que ese es el estilo de Olimpia. Los resultados están a la vista. La cantidad de puntos, los campeonatos ganados y la venta de jugadores te dan la pauta que la cosa ha salido bien.

Setenta puntos en dos torneo y el pase asegurado a Concachampions ¿qué le dice?

Olimpia nos tiene acostumbrado a los éxitos. Ha tenido campeonatos ganados. Pero no es lo mismo traer a Estupiñán de Malasia que traer a Douglas Caetano o Luciano Emilio, que salieron campeones en el España. Ha sido una gestión buena en todo este tiempo. Cuando hay otros que hacen una cosita le festejamos todo, pero cuando uno viene trabajando tres años y medio con honestidad, porque voy a remarcar algo: ¿Díganme una cosa dudosa de Olimpia en mis tres años y medio: un penal mal cobrado, un gol dudoso?... El único que podemos cuestionar en mi gestión es el segundo gol contra Real España, que para mí fuera de juego por la nueva ley. Me favoreció una vez, pero el resto no... Nunca un penal o gol dudosa. En tres años y medio no podemos cuestionar nada. Y eso tiene que ver con la honestidad que nos manejamos.

¿Usted se considera poco tolerante a los señalamientos?

Pero yo soy intolerante a algunos señalamientos, no a todos. Yo respeto mucho a los periodistas que hablan con

honestidad y propiedad, pero no puedo tolerar a alguien que sacó a César Nasta del fútbol; sacó a César Nasta del

fútbol y cuestiona como si fuera un gran conocedor del fútbol, entonces esas cosas no las tolero. Hay periodistas

que tienen mi respeto, porque son conocedores del tema. Hay uno que sacó a César Nasta del fútbol y todo mundo lo conoce. Yo conozco los números que tiene la gente del Victoria de eso, más de eso no te puede decir, averigualo. Creo que hemos hecho un buen trabajo en Olimpia.

¿Y, acaso, con menos armas que otros técnicos de Olimpia?

Sí, a mí me tocó enfrentar a Olimpia que tenía adelante a Wilmer Velásquez y Luciano Emilio; en el banco estaba

Everardo Ferreira y Juan Manuel Cárcamo. A mí me ha tocado formar futbolistas, como el caso de Choco que no era tomado en cuenta, Elis que estaba en reserva y Chirinos que no tenía participación con el equipo. No es lo mismo contratar a Caetano y Luciano Emilio, que salieron campeones con España, que traer a Estupiñán, que ni siquiera anduvo bien en Parrillas.

¿Le gustaría enfrentar a Motagua en semifinales?

Cualquiera. En semifinales no podés pedir turno. En cinco torneos que nos tocó enfrentarlos, tres semifinales

perdimos y le ganamos una fina y una semifinal. Tampoco es que es tan a favor para ellos. Le hemos ganado una

final, que es lo que más duele, y le ganamos una semifinal que después nos llevó a ser campeones ante Real

Sociedad. Lo bueno es que estamos compitiendo contra un equipo que se ha reforzado y que ha comprado un montón de otros equipos y le ha ido bien.

¿Tienen claro que el liderato depende de ustedes?

Dependemos de nosotros, hay que tratar de ganar y ver el calendario de los demás, porque por ejemplo, Motagua tiene un calendario más accesible. El más complicado es el del España.