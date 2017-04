Yanuario Paz a Vargas: "Está incómodo por la amistad que tengo con Diego Vázquez"

El reconocido periodista hondureño, Yanuario Paz, se desahogó anoche en el programa Fútbol a Fondo y le respondió con todo al entrenador del Olimpia, Héctor Vargas, quien había dicho en conferencia de prensa que no puede tolerar las críticas de un comunicador que sacó a don César Nastas del Victoria.

"Vargas se refería a mí, no da nombres pero hace alusión a mí. Desde hace tiempos él (Héctor Vargas) siempre tira y le escribe a los compañeros y les pregunta por qué esto porque lo otro y que pomponeras. Creo que lo de Vargas conmigo va por la amistad que yo tengo con Diego Vázquez, él siempre ha estado incómodo con eso, sin embargo yo nunca me he referido mal a él", dijo el periodista anoche en Televicentro.

¿Qué no te ha gustado? Le consultó Juan Carlos Pineda Chacón y Yanuario respondió: "Es un equipo que podría jugar mejor en algunos momentos, Lo que pasa es que la gente ve lo que quiere ver. Yo nunca he tenido problemas con entrenadores del Olimpia, yo tengo muchos amigos jugadores del Olimpia".

Lo que Vargas dijo textualmente ayer y que se refería a Yanuario Paz fue: "Yo soy intolerante a algunos señalamientos, no a todos. Yo respeto mucho a los periodistas que hablan con honestidad y propiedad, pero no puedo tolerar a alguien que sacó a César Nasta del fútbol; sacó a César Nastas del fútbol y cuestiona como si fuera un gran conocedor del fútbol, entonces esas cosas no las tolero".

Y siguió: "Hay periodistas que tienen mi respeto, porque son conocedores del tema. Hay uno que sacó a César Nastas del fútbol y todo mundo lo conoce. Yo conozco los números que tiene la gente del Victoria de eso, más de eso no te puede decir, averígualo. Creo que hemos hecho un buen trabajo en Olimpia".

Yanuario fue claro y le respondió sin pelos en la lengua: "No sé de dónde saca esto, yo me vine y don César Nastas quedó en el Victoria. Es que son cosas personales que no valen la pena pero yo no tengo nada que ver, yo me vine y el Tato Ortiz siguió dirigiendo".

"Lamento un poco (lo que dijo) pero no tengo enemigos, puede ser que tenga razón, yo no soy un buen periodista, hay veces que no sea un periodista influyente o el mejor de los periodistas, pero como ser humano tengo bastante calidad. Pero le digo que no me parece que usted sea uno de los mejores entrenadores del país", reconoció el periodista de Televicentro.

Yanuario le dejó ir un gancho al hígado a Vargas y le peló la cara de una forma muy profesional. "Usted cuando vino al Olimpia don Héctor, el Olimpia ya tenía llena sus vitrinas de títulos y usted nunca había ganado un campeonato. Don Héctor Vargas cree que es más de lo que él es, siempre lo escucho diciendo que yo esto, yo lo otro, habla de los demás técnicos. Tuvo problemas con Medford, problemas con Diego Vázquez, problemas con la gente del Herediano, problemas con Wilmer Cruz y con Rony Flores del Juticalpa. Vos no te podés llevar en la vida pisoteando gente y peleando con todo mundo", remató Paz.