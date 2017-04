Copán Álvarez adelanta cómo serán las semifinales de la Champions

Copán Álvarez

Después de ver un partido vibrante y otro realmente sin emociones quedan cuatro equipos camino a levantar la orejona y un amplio favorito que es el Real Madrid. Sin el Barcelona y sin el Bayern el conjunto de Zinedine Zidane se perfila para quedarse con la 12.

Barcelona prácticamente concluye una temporada gris donde no pudo nunca encontrar un equipo sólido y solamente se destacan sus grandes jugadores de arriba que al final lo mantuvieron peleando. La liga está casi sentenciada aún ganando el domingo el clásico y la Copa del rey no vale ni para el consuelo.

Hoy nunca encontró el gol que le diera esperanza y que encendiera la máquina y poco a poco se fue diluyendo con varios jugadores desesperados como Neymar, Suárez y Piqué que desde el inicio del segundo tiempo se fue de 9.

El equipo blaugrana necesita renovarse sobretodo atrás y en el medio para que la responsabilidad no caiga siempre en los tres de enfrente, allí el nuevo entrenador que parece será Ernesto Valverde tendrá la difícil tarea de devolverle el brillo a este equipo que marcó una época.

Del otro lado está el Madrid, claramente ayudado en su partido frente al Bayern pero que tiene ese espíritu copero siempre vigente. No hay otro equipo en Europa que pueda competir contra ese plus que poseen los Merengues. Ayer parecían muertos y salieron a flote, no importa cómo pero lograron sobrepasar a un equipo muy fuerte.

El tema arbitral se ha llevado las noticias de esta semana en el fútbol mundial y es que sin la tecnología tendremos una crisis cada vez peor sobre todo cuando se enfrenten equipos tan rápidos con atletas que el ojo humano no puede seguir con precisión. Se necesita para ciertas jugadas el árbitro del video.

Juventus tiene la mejor defensa, el Madrid la mejor delantera, el Mónaco no tiene nada que perder y el Atletico un equipo que no se da por vencido nunca, les apuesto una naranja a que las semifinales serán Mónaco-Juventus y Atlético-Madrid.