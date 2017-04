En Marathón atizan contra Fenafuth porque no les llaman jugadores a las selecciones

Marathón está en buenas posiciones en el torneo de reservas, peleando contra Olimpia, Motagua y Real España, pero sus jugadores no son llamados a las selecciones menores. Hoy el director deportivo del equipo sampedrano, Rolin Peña, levantó la voz y atizó contra Fenafuth y los entrenadores nacionales.

“No ven con buenos ojos a los jugadores de Marathón, esto no lo veo a nivel de Comité Ejecutivo sino a nivel de cuerpos técnicos que manejan estas selecciones”, inició comentando muy molesto Rolin Peña, pues se hizo convocatoria de la Sub-17 que fue al Premundial y no tiene representates del Monstruo.

“Esto es más contra los jugadores que contra la institución porque no reconocen la labor de los futbolistas y obviamente que al no llamar seleccionados nuestros van contra la institución y hay que hacer un buen análisis porque no es posible que no tengamos un tan solo representante en este tipo de selecciones”, dijo Rolin Peña en declaraciones a la televisora RMedia.

Una de las críticas que hace Peña es que en la Sub-17 y hasta en la Sub-20 han llamado jugadores de equipos de Liga Mayor y no de un club profesional como Marathón. “Hay jugadores hasta de Liga Mayor y no es posible que de Marathón no haya ninguno en la Selección y eso hay que preguntárselo a los miembros de los cuerpos técnico de las selecciones de Honduras”.

“Yo no dije que son los dirigentes de Fenafuth. Pero sí hay un mal procedimiento, de mal manejo de los jugadores y no nos convocan ninguno. Yo me pregunto: ¿No hay ni uno? No es posible. ¿Para ustedes quién es el mejor busca-talentos de Honduras? Es Hermelindo Cantarero y nosotros lo tenemos y no hay jugadores y esa es una buena pregunta para los técnicos”, sentenció Peña.

LA RESPUESTA DE FENAFUTH QUE CAUSA GRACIA

El secretario de la Fenafuth José Mejía no dudo en responder las declaraciones del Vicepresidente financiero del Marathón Rolin Peña que mostró su malestar por no convocarle ningún jugador de su club a las selecciones menores Sub-17 y Sub-20.

"Me sorprende y me hace gracias, porque todos saben la política que tiene la Federación que esas son decisiones estricta de los técnicos, ni el Comité Ejecutivo, ni el secretario general tiene injerencia sobre los técnicos para que convoque a un jugador", dijo José Mejía.

Además Peña aseguró que, "hay un mal manejo a la hora de las convocatoria y por eso les lanzó ese comentario". Algo que si dejó muy claro el secretario fue que son decisiones de los entrenadores.

"Lamento las palabras de Rolin Peña a la cual considero una persona muy equilibrada, pero no comparto lo que ha dicho porque es falso, lo digo con todas las palabras que la Federación no tiene ninguna implicación en ese aspecto, por lo tanto no tiene ningún fundamento", aseguró Mejía.

Sobre si hay algo en contra del entrenador Hermelindo Cantarero el dirigente de la Fenafuth fue muy claro. "Yo no y hasta ahora no he escuchado a ningún miembro del Comité con algún recelo hacía Hermelindo Cantarero y si los técnicos lo tienen lo desconozco porque no entró en cosas personales".