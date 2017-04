¿Se irá de Olimpia? Costly confirma que tiene ofertas del extranjero

El delantero estelar del Olimpia, Carlo Yair Costly, brindó declaraciones esta tarde en medio de una multitudinaria firma de autógrafos y habló acerca de los objetivos del Olimpia y sus aspiraciones individuales.

"Venimos a convivir con los aficionados, a regalar un autógrafo y una fotografía, esperamos que este detalle sea de su agrado", manifestó el atacante que fue uno de los más asediados por los fanáticos.

"Estos momentos son muy importantes porque ellos siempre están con nosotros en las buenas y en las malas. Para nosotros es algo motivante poder regalar una alegría con un simple autógrafo o una fotografía", agregó.

El 'Cocherito' aseguró que el equipo merengue trabaja fuerte para enfrentar su próximo compromiso. "Estamos pensando mucho en ese partido, sabemos que va a ser complicado porque Juticalpa no pelea nada, pero enfrentar a Olimpia siempre es algo muy especial para los rivales. Estamos metidos en lo que queremos, no podemos dejar ir puntos sabiendo que falta muy poco así que esperamos sumar de a tres", señaló.

El artillero recalcó que los objetivos colectivos son su prioridad. "No estoy peleando goleo ni nada en el aspecto individual. Estamos peleando el campeonato, eso es fundamental para cada uno de nosotros, el título de goleo se va a ir dando a medida que hagamos bien las cosas en el terreno de juego", remarcó.

"El gol para el delantero es vida pero nuestro objetivo es sumar puntos, si toca hacer goles entonces hay que hacerlos", apuntó.

El goleador destacó la importancia de ganar para conservar la primera plaza. "Tenemos el primer lugar pero la presión está ahí, la diferencia es apenas de uno o dos puntos. Es complicado, pero tenemos un gran plantel y todo lo necesario para lograrlo, faltan dos fechas y esperamos alcanzarlo", enfatizó.

Costly respondió a los sectores que claman su presencia en la Bicolor. "Ya lo había dicho. Yo no estoy para la Selección, por el momento soy el goleador de la liga pero no tengo el nivel necesario para estar ahí. En la Selección tienes que estar al 200 por ciento y no lo estoy", afirmó.

"No es lo mismo estar en la Liga Nacional que en la Selección, es más exigente", añadió.

El ariete olimpista explicó que su enorme cuota goleadora es producto del planteamiento táctico. "Aquí juego como me gusta jugar. El profesor prácticamente me dice 'hace lo que vos querrás' entonces eso es lo que trato de hacer. Juego un poco más suelto, en otros lados me ha tocado estar solo de punta y eso es más difícil. Afortunadamente me he acoplado bien en Olimpia a lo largo de los torneos y hemos hecho las cosas bien", detalló.

El jugador del equipo merengue resaltó la importancia de asegurar la clasificación a la Concachamipoms. "La Liga de Campeones es algo a lo que aspiramos ya que no logramos el objetivo en nuestra última participación contra Pachuca. Ahora viene un nuevo reto y esperamos lograrlo", aseveró.

SOBRE SU FUTURO

Costly admitió tener ofertas para regresar al extranjero una vez finalizado el certamen. "He recibido varias propuestas pero aún no acaba el torneo, tengo contrato con Olimpia durante seis meses más. Después de levantar la copa vamos a hablar", aclaró.

Finalmente el atacante señaló que deberán mantener la mística de torneo anteriores para finalizar la campaña con éxito. "La clave será tener los pies sobre la tierra, nos quedan varios partidos difíciles, hay equipos complicados como Real España, Motagua y Honduras Progreso que viene de menos a más, entonces tenemos que repetir lo que hicimos el torneo anterior", sentenció.