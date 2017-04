Orlando Ponce: "Me dijeron que era necesario tener a Ramos Soto en el Congreso"

En la segunda parte de la entrevista con Límber Pérez en la Silla Eléctrica de DIEZ, el periodista de Televicentro, Orlando Ponce Morazán, sigue disparando fuerte. Hoy cuenta cómo le robaron la diputación en las elecciones pasadas.

¿Porqué no se las peleó a Oswaldo Ramos Soto? Ponce cuenta el convenio que hizo para dejar un banquillo en el Congreso Nacional y cómo se financió la campaña política. Y para cerrar, atiza con todo contra Jimmy Barahona, de quién dice que ya le habían hablado mal de él.

Pero se especula que normalmente el financiamiento de tu campaña salía del mismo Partido Nacional.

Mentira. No necesité absolutamente nada del Partido Nacional en ese aspecto. Todo lo que dábamos fueron obras. Me daban 40 mil o 50 mil lempiras de publicidad y lo destinaba a la campaña porque la campana política me hizo darme cuenta de la precariedad y la calamidad en que viven muchos sectores vulnerables del país. Eso me conmovió, me sensibilizó mucho porque iba a los barrios y colonias, veía demasiada pobreza y era imposible complacerlos a todos, pero en la medida de lo posible se trabajaba en reparar obras, en donativos, en dar bolsas solidarias.

¿Quién compró esas bolsas solidarias?

Yo las compraba.

Ponce, ¿tenés casi cuatro años y seguís creyendo que vos ganaste la diputación?

Sí, absolutamente. Me robaron la diputación y no lo digo por decirlo, sino que tengo las pruebas contundentes de cómo quedó la elección porque gané la octava diputación en las elecciones pasadas. Si hacemos un conteo de las urnas con base en impugnaciones y todo eso, yo hubiera quedado en la quinta o sexta diputación de los ocho diputados que metió el Partido Nacional. No se llegó a ese extremo porque después con el paso del tiempo uno lo entiende. Sé que tengo mucho respeto por el abogado Oswaldo Soto; es uno de los muy buenos constitucionalistas que tiene el país, lo necesitaba, lo han necesitado.

¿Negociaron con vos para que aceptaras todo esto?

Sí, me hablaron para que yo dispusiera de la situación de mantenerme en un conflicto. Me dijeron que Oswaldo (Ramos Soto) es necesario y lo entiendo; tal vez en ese momento te sentís indignado porque te han robado una diputación, pero después uno valora esas cosas y terminas cediendo y aceptando que al abogado Soto lo necesitaban en el Congreso, pero en las estructuras, en las bases del Partido Nacional y al nivel de la cúpula del partido saben que salí electo diputado en 2013, que me quitaron la diputación y al final de todo cedimos y llegamos a ocupar un cargo en la Dirección Ejecutiva de Deportes.

Pero me imagino que llegaron a negociaciones porque eso fue lo pactado: “cedo, pero qué me ofrecen”.

Yo lo tenía todo para llevar esto a otras instancias, pero a lo mejor habría inhabilitado esa diputación. En el Congreso no podía estar ese diputado porque yo tenía las pruebas y había actas de que habían hecho un fraude que me afectó y me quitó la diputación, pero para no llegar a ese extremo seguí mis pretensiones, lo entendí, terminé siendo una persona disciplinada del presidente Hernández porque al final acepté no estar en el Congreso Nacional aunque hubiera ganado las elecciones.

Jimmy Barahona te acusa de ser un mal pagador. ¿Es cierto eso?

Ese tema también se hizo con mala intención.

¿Entonces la gente te ha querido joder a vos?

No, no con mala intención. Te voy a decir por qué: ya me habían hablado de que es una mala persona, alguien conflictivo que ha tenido problemas en varias instituciones; es más, lo expulsaron de la Asociación de Periodistas Deportivos de Honduras, es no grato en varios sectores y se subió en la plataforma de mi imagen para hacerme daño. Incluso me enteré de la forma en que trataba de utilizarme para cosas indebidas con directivos de equipos en San Pedro Sula. Lo contratamos. Genero de alguna manera empleos independientes porque hay muchísimos reporteros y periodistas que no tienen cabida en medios que no los van a contratar. Entonces le di una oportunidad y solo estuvo un mes y porque no se le pagó el día que él quería que se le pagara hizo todo este escándalo e incurrió en una gran cantidad de delitos que él conoce porque me denigró.

¿Pero al final cómo quedó? ¿Lograste pagarle o qué?

No, yo no le debo nada; solo era cuestión de días, cinco días, solo era un mes nada más. Eso lo hizo con mala intención. Andaba buscando protagonismo político porque aspiraba a ser candidato, tenía una planilla en San Pedro Sula. No lo conocen, no tiene buena imagen y dijo: “Este es el momento para que yo pueda causar un poco de revuelo”.

El periodista deportivo Orlando Ponce Morazán habló abiertamente sobre las polémicas.

La gente siempre ha buscado la manera de joderte. También te han denunciado por ser acosador de mujeres.

No necesito eso. Más bien tengo demasiadas cosas que hacer para andar pensando en eso. Es más: en la radio soy el que más oportunidad les ha dado a las mujeres en periodismo deportivo. Aquí, la mayoría de los directores de los programas de deportes subestiman a las mujeres, no creen en ellas y les he dado oportunidad a muchas con las que no quieren trabajar y te van a decir totalmente lo contrario.

¿No buscas sacar alguna ventaja en querer llevártelas a la cama porque eso suele suceder en el periodismo deportivo?

Nunca he necesitado eso. Les abro oportunidades que otros ahora están abriendo para que las mujeres incursionen en deporte y puedan desarrollarse. Respeto mucho a las mujeres, estén solteras o casadas. Son cosas que dicen. Es como que me digan que sos mentiroso y me pongo la imagen de ese estereotipo: “ese Limber es mentiroso”, o sos al revés del acosador y odias a las mujeres, vos sos medio pajero y me formo ese estereotipo de vos. Pero hay que comprobar las cosas. Ahora, si sentarse con alguien es ser acosador, quiere decir que aquí cada cosa quiere decir acoso. No necesito y nunca he necesitado hacer eso.

¿Esta Selección con Jorge Luis Pinto tiene forma?

No. La Selección se ha ido descomponiendo. He apoyado mucho este proceso. Me di cuenta de que los colombianos habían tenido éxito en eliminatorias, no en los mundiales porque Honduras en los mundiales ha dejado mucho que desear y su participación ha sido vergonzosa en Sudáfrica y Brasil, pero los colombianos Rueda y Suárez habían sido exitosos en eliminatorias. Lamentablemente no hemos conseguido ningún técnico hondureño. El proceso de Pinto no se endereza, se ha caído, se ha ido debilitando, se ha descompuesto, no responde y es un mal síntoma porque realmente después de lo que pasó en Estados Unidos -nunca imaginé una paliza de 6 a 0 y puntaje de 4 de 12 que tiene Honduras en este momento-, el panorama es muy desalentador para mí, que he sido del grupo de los optimistas.

¿Sería saludable para el fútbol hondureño si tomaran la decisión de quitar al director técnico?

Tendría que ser antes de jugar la doble fecha de junio, o sea que no tiene ningún sentido. Les digo a los directivos que no va a tener ningún sentido que quiten al técnico Jorge Luis Pinto después de que pierda con México, “perdiste, tenés 5 partidos y 4 puntos”; si lo iban a quitar debían están dispuestos a pagarle porque él no va a renunciar. Los técnicos extranjeros no renuncian, ningún técnico extranjero lo hace. Si lo vas quitar, prepara el dinero y le pagas lo que le corresponde de su contrato. Puede salir más barato pagarle a Pinto todo lo que tenés que pagarle que las repercusiones económicas que tenemos en el país si quedas fuera del Mundial.

¿En estas próximas tres salidas puede haber una esperanza de traer nueve puntos?

No, nueve puntos no creo. Para mí lo tuyo es utopía. Honduras tal vez llegue a hacer 6 puntos ganándole a Panamá y a Trinidad y Tobago y con eso volvés.

¿Crees que eso sea posible con el pintismo?

No, si Jorge Luis Pinto no reflexiona y no abre el abanico para más proyecciones, si no se abre a jugadores que tiene y no utiliza, como Chirinos, Acosta, Jonathan Paz, Benavídez, todos los que vienen de una generación muy buena de los Juegos Olímpicos, y no acude a algunos futbolistas activos como Víctor Bernárdez, que dice que puede volver a la Selección, como Jerry Bengtson y hasta Carlo Costly, a quien se puede utilizar para ciertas cosas que se pueden hacer con él; pero si sigue así, el panorama de Honduras es muy incierto y puede quedar fuera del Mundial en junio.