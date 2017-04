Génesis Mendoza, la bella chica que recibe piropos de Nicky Jam

Qué dulzura! No hay palabras suficientes para describir a Génesis Mendoza, la explosiva chica fitness de figura poética que mezcla sus encantos con un toque de piel canela y de mirada seductora capaz de hipnotizar a un hombre en cuestión de segundos.

La "vacana" (hermosa) dominicana de 22 años que tiene delirando a unos 260 mil seguidores en "Instagram", apartó un espacio de su tiempo y nos atendió en una entrevista picante y divertida. ¡Comencemos!



¿Cuáles son las tres palabras que te definen?

Humildad, amistad y perseverancia.



¿Y esa pasión por la actividad física cómo comenzó?

Comencé hace tres años, era súper flaca y no me gustaba estar así. Busqué la manera de aumentar y la encontré en el gimnasio. Me alimenté bien, levanté pesas y cuestión de meses obtuve resultados.





¿Te hacían bullying?

Sí, habían muchas personas que me preguntaban si estaba sufriendo por el novio, o si pasaba hambre, que me estaba acabando.



¿Qué respondías?

Yo les decía -¿a ti qué te importa?- ja, ja, ja. No me ponía a discutir con ellos. Yo lloraba por ser flaca. Eso no me gustaba para nada.



¿Alguna parte de tu cuerpo es operada?

No, yo no tengo cirugía en mi cuerpo

Una chica como tú seguro recibe muchos coqueteos

¡Uff! Sí... es algo ridículo, así como recibo de cualquier hombre recibo de muchas personas famosas, artistas etc. Ahora se fijan en mí por el cuerpo que tengo, si uno fuera menos inteligentes caería.



¿Pero famosos cómo cuáles?

Hay no, no quiero hacer escándalo, pero me han escrito muchas personas que han dejado con la boca abierta. Deportistas, artistas y ricos.





Regálame un nombre por lo menos...

Ja, ja, ja. Bueno, me ha escrito para decirme que le gusta mi trabajo y cómo lo estoy haciendo. La persona que lo ha hecho respetuosamente fue Nicky Jam (reguetonero).



-Al punto-



¿Cuál Vestimenta usa para dormir?

Me encanta dormir desnuda, tenga o no tenga frío.



¿Parte de tu cuerpo que te sube la temperatura cuando te besan?

Mi espalda.



¿Cómo te gustan los besos?

Salvajes.



¿A dónde sería una cita ideal contigo?

En un parque de diversión.



¿Te consideras las chica más famosa de república dominicana?

No, no lo creo. Tengo muchos seguidores pero no lo creo así.