Salomón Nazar, el doctor que ascendió a la UPN sin mucho dinero

El técnico de la UPN, Salomón Nazar, reaccionó muy emocionado tras conseguir el ascenso a la Liga Nacional. Y es que su equipo UPN venció 1-0 al Lepaera FC, logrando el ansiado objetivo.

Nazar, tercer potero de Honduras en España 82, añadió que considera que su equipo es justo ganador: "Creo que se hizo justicia. Fuimos mejores, en los últimos minutos nos echamos atrás por el gol. La mejor estrategia de fútbol está en tener un buen grupo y este es uno extraordinario en todos los aspectos".

Habla un poco del trámite del partido: "Nos fuimos un poco atrás, pero fue una de las características a lo largo del torneo, tener una buena defensa y hoy hicimos un equilibrio y creo que fue fundamental para ganar el partido".

"No hay mucho secreto. Armamos un buen grupo en la parte humana y deportiva." Salomón Nazar

Desde hace años, Nazar viene soñando con este ascenso: "En lo personal era un reto que nos habíamos planteado con este equipo desde que asumimos en 2010, y en menos de siete años se ha cumplido". Recordemos que hace 10 años descendió como directivo de la UNAH y ahora cambia de rol y toca la gloria con la UPNFM. Vaya historia...



Nazar piensa que uno de los factores que sostienen este proyecto es que "hay una mezcla de jóvenes y gente de experiencia. Eso también es importante de este proyecto".

La UPN analiza jugar en Comayagua en Liga Nacional

HOMBRE DE FÚTBOL

Nazar estuvo ligado como jugador por 18 años a la Universidad y luego 10 como directivo del mismo equipo. Ahora vuelve a la UPN en el banquillo: "Fue una propuesta del rector, que me dijo que tomara el equipo y le diera un giro. Lo intentamos y aquí estamos", rememoró.



Don Salomón tiene más de 30 años de laborar como catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y asegura que: "me alegra mucho porque la mayoría de estos muchachos son estudiantes".

Estos muchachos se sacrificaron mucho. Cualquier técnico hubiese sido capaz de guiarlos." Salomón Nazar

Revela como se sostiene el nuevo inquilino de la Primera División: "Es un gran logro porque no hay mucha inversión. A este equipo los sostienen los docentes de la instituación, aportan mensualmente, son los principales socios y no hay mucha plata".



Y su futuro como entrenador de los Lobos no lo tiene claro: "No sé, depende de la junta directiva. Yo cumplí y aquí está el equipo en la Primera División", manifestó.