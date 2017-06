¡Conocé a todos los ascendidos a la Liga Nacional de Honduras!

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN-FM) de Honduras es el último club catracho en llegar como ascendido a la Liga Nacional.

Los universitarios llegan a la liga de privilegio después de dejar en el camino al amplio favorito, Lepaera FC. Ahora buscarán hacer un papel digno y equiparar lo que hicieron Honduras Progreso, Juticalpa FC y Real Sociedad, que llegaron para quedarse.

TODOS LOS ASCENDIDOS EN HONDURAS:

Temporada 1966-1967

26 febrero 1967: Tegucigalpa: Atlético Indio 1 Victoria 1, asciende en el global Atlético Indio 5-4. Entrenador: Mario Griffin

Atlético Indio

Temporada 1967-1968

10 marzo 1968: Tegucigalpa: Federal 2 Victoria 3, asciende en el global Victoria 8-5. Entrenador: Victor Bernárdez



Temporada 1968-1969

13 abril 1969: Tegucigalpa: Broncos 1 Lempira 2, asciende Lempira en el global 6-4. Entrenador: José Lino Bejarano



Temporada 1969-1970

7 junio 1970: Tegucigalpa: Verdún 2 San Pedro 0, asciende Verdún en el global 5-2. Entrenador: Alfonso Uclés



Temporada 1970-1971

20 junio 1971: Tegucigalpa: Troya 2 Lenca 0, asciende Troya en el global 6-5. Entrenador: Joaquín Padilla



Temporada 1971-1972

25 junio 1972: Tegucigalpa: Universidad 0 Victoria 0, asciende Universidad en penales 4-3 al empatar el global 2-2. Entrenador: Alfonso Uclés

Universidad

Temporada 1972-1973

Torneo declarado nulo



Temporada 1973-1974

30 diciembre 1973: Tegucigalpa: Federal 3 San Pedro 1, asciende Federal en el global 4-2. Entrenador: Alfonso Uclés



Temporada 1974-1975

29 diciembre 1974: San Pedro Sula: Atlántida 2 Salamar 1, asciende Atlántida en penales 6-5 al empatar el global 3-3. Entrenador: Héctor Bernárdez



Temporada 1975-1976

21 diciembre 1975: Tegucigalpa: Campamento 2 Lenca 2, asciende Campamento en la mesa al empatar el global 5-5. Entrenador: Alfonso Uclés



Temporada 1976-1977

22 diciembre 1976: Tegucigalpa: Curacao 0 Victoria 1, asciende Victoria en el global 2-0. Entrenador: Roberto Ortega



Temporada 1977-1978

22 diciembre 1977: San Pedro Sula: Alianza 0 Tiburones 4, asciende Tiburones en el global 7-3. Entrenador: Roy Almendárez



Temporada 1978-1979

7 enero 1979: Puerto Cortés: Atlético Portuario 2 Federal 0, asciende Atlético Portuario en el global 3-1. Entrenador: Luis Maradiaga



Temporada 1979-1980

23 diciembre 1979: Tegucigalpa: Atlético FUSEP 2 Juventud Ribereña 0, asciende Atlético FUSEP en el global 2-0. Entrenador: Carlos Padilla

Independiente

Temporada 1980-1981

21 diciembre 1980: Tegucigalpa: Curacao 0 Independiente 1, asciende Independiente al ganar cuadrangular. Entrenador: Roberto Scalessi



Temporada 1981-1982

17 diciembre 1981: San Pedro Sula: Dandy 1 Super Estrella 0, asciende Dandy al ganar cuadrangular. Entrenador: Raúl Ortiz



Temporada 1982-1983

19 diciembre 1982: Tegucigalpa: Curacao 1 Platense 1, asciende Platense al ganar cuadrangular. Entrenador: Néstor Matamala



Temporada 1983-1984

22 diciembre 1983: San Pedro Sula: Independiente 0 Sula 3, asciende Sula al ganar cuadrangular. Entrenador: Roberto Norales

Sula de La Lima

Temporada 1984-1985

30 diciembre 1984: San Pedro Sula: Tela Timsa 1 Atlético Independiente 0, asciende Tela Timsa al ganar cudrangular. Entrenador: Alfredo Barahona



Temporada 1985-1986

22 diciembre 1985: Sabá: EACI 2 Curacao 0, asciende EACI al ganar cuadrangular. Entrenador: Rafael Núñez



Temporada 1986-1987

21 diciembre 1986: San Pedro Sula: Lempira Hermacasa 1 Universidad 2, asciende Universidad al ganar cuadrangular. Entrenador: Carlos Padilla



Temporada 1987-1988

3 enero 1988: Tela: Tela Timsa 2 Curacao 1, asciende Curacao al ganar cuadrangular. Entrenador: Mario Sandoval



Temporada 1988-1989

18 diciembre 1988: El Paraízo: Super Estrella 4 Modernic 0, asciende Super Estrella al ganar cuadrangular. Entrenador: Roy Posas

Super Estrella

Temporada 1989-1990

4 febrero 1990: Tegucigalpa: Universidad 0 Tela Timsa 0, asciende Tela Timsa al ganar hexagonal. Entrenador: Roberto Scalessi



Temporada 1990-1991

20 enero 1991: Siguatepeque: Atlético Indio 1 Palestino 0, asciende Atlético Indio al ganar hexagonal. Entreandor: Rubén Guifarro



Temporada 1991-1992

5 enero 1992: San Lorenzo: Sitra Acensa 0 Real Maya 0, asciende Real Maya al ganar hexagonal. Entrenador: Jorge Rivera

Real Maya

Temporada 1992-1993

28 marzo 1993: El Progreso: Deportes Progreseño 3 Palestino 0, asciende Deportes Progreseño al ganar hexagonal. Entrenador: Marco Tulio Cano



Temporada 1993-1994

29 mayo 1994: Choluteca: Broncos 1 Universidad 1, asciende Broncos al ganar hexagonal. Entrenador: Edwin Pavón



Temporada 1994-1995

27 mayo 1995: Siguatepeque: Nacional 1 Indpendiente 1, asciende Independiente al ganar octagonal. Entrenador: Carlos Tábora

Broncos

Temporada 1995-1996

28 abril 1996: Tegucigalpa: Universidad 0 Atlético Independiente 0, asciende Universidad al ganar cuadrangular. Entrenador: Miguel Escalante



Temporada 1996-1997

18 abril 1997: Tegucigalpa: Atlético Indio 2 Halcón Terrazos 0, asciende Atlético Indio en el global 3-1. Entrenador: Mario Sandoval



Temporada 1997-1998

5 abril 1998: La Esperanza: Alianza 3 Real Sociedad 0, asciende Alianza en el global 3-2. Entrenador: Alfonso Navarro



Temporada 1998-1999

20 agosto 1999: Tegucigalpa: Federal 1 Melgar 1, asciende Federal al ganar en penales 7-6 al empatar el global 2-2. Entrenador: Miguel Escalante

Federal

Temporada 1999-2000

16 julio 2000: Choloma: Palestino 0 Deportes Savio 1, asciende Deportes Savio en el global 1-0. Entrenador: Juan Ramos



Temporada 2000-2001

29 abril 2001: Comayagua: Comayagua 3 Real Maya 2, asciende Real Maya en el global 4-3. Entrenador: Oswaldo Altamirano



Temporada 2001-2002

12 abril 2002: El Progreso: Honduras Salzburg 1 Parrillas One 0, asciende Honduras Salzburg en penales 4-2 al empatar el global 2-2. Entrenador: Javier Padilla



Temporada 2002-2003

30 marzo 2003: Santa Rosa de Copán: Deportes Savio 1 Atlético Olanchano 1, asciende Atlético Olanchano en el global 2-1. Entrenador: Carlos Martínez

Atlético Olanchano

Temporada 2003-2004

23 abril 2004: Tegucigalpa: Municipal Valencia 2 Hispano 0, asciende Municipal Valencia en el global 2-0. Entrenador: Carlos Padilla



Temporada 2004-2005

3 julio 2005: San Pedro Sula: Hispano 1 Deportes Savio 1, asciende Hispano en penales 8-7 al empatar el global 1-1. Entrenador: Carlos Martínez

Hispano

Temporada 2005-2006

25 junio 2006: Catacamas: Atlético Olanchano 3 Lenca 1, asciende Atlético Olanchano en el global 3-2. Entrenador: Dennis Allen



Temporada 2006-2007

3 junio 2007: Roatán: Arsenal 0 Deportes Savio 0, asciende Deportes Savio en el global 1-0. Entrenador: Carlos Martínez



Temporada 2007-2008

23 mayo 2008: Santa Bárbara: Real Juventud 3 Social Sol 1, asciende Real Juventud al ganar apertura y clausura. Entrenador: Emilio Umanzor



Temporada 2008-2009

14 junio 2009: Santa Bárbara: Atlético Gualala 1 Necaxa 0, asciende Atlético Gualala en el global 2-1. Entrenador: Javier Padilla

Atlético Gualala

Temporada 2009-2010

23 mayo 2010: Tegucigalpa: Necaxa 2 Atlético Independiente 0, asciende Necaxa al ganar apertura y clausura. Entrenador: Jorge Jimenez



Temporada 2010-2011

18 junio 2011: Choloma: Atlético Choloma 1 Parrillas One 0, asciende Atlético Choloma en el global 2-1. Entrenador: Rubén Guifarro



Temporada 2011-2012

3 junio 2012: Tocoa: Real Sociedad 2 Parrillas One 0, asciende Real Sociedad en el global 2-0. Entrenador: Raúl Sambulá



Temporada 2012-2013

16 junio 2013: Comayagua: Juticalpa 1 Parrillas One 1, asciende Parrillas One en penales 4-3 en finalísima. Entrenador: Luis Cálix



Temporada 2013-2014

30 mayo 2014: El Progreso: Honduras Progreso 4 Juticalpa 0, asciende Honduras Progreso al ganar apertura y clausura. Entrenador: Wilmer Cruz

Honduras Progreso

Temporada 2014-2015

31 mayo 2015: Juticalpa: Juticalpa 1 Atlético Independiente 0, asciende Juticalpa al ganar apertura y clausura. Entrenador: Roger Espinoza



Temporada 2015-2016

12 junio 2016: San Pedro Sula: Social Sol 1 Alianza Becerra 1, asciende Social Sol en penales 7-6 en finalísima. Entrenador: Carlos Caballero



Temporada 2016-2017

11 junio 2017: Lepaera 0 UPNFM 1, asciende UPNFM al ganar finalísima. Entrenador: Salomón Nazar.