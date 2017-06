Copan Álvarez sobre Roger Espinoza: "No es Iniesta o Luka Modric"

Copán Álvarez

Hay un famoso refrán, que no recuerdo como termina, pero que empieza así: “cuando el barco se hunde…". No recuerdo que sigue y talvez usted me puede ayudar, sin embargo, después de lo que viene sucediendo durante los últimos días en la Selección Nacional, es lo primero que me viene a la mente.



Ya antes del partido contra México el panorama era oscuro, ahora tras el 0-3 en el Azteca y con la indignación que genera el tema Roger Espinoza las ilusiones se vienen abajo. No es que Espinoza sea Andrés Iniesta ni Luka Modric, tampoco Amado Guevara o Wilson Palacios pero es un jugador referente, con experiencia y que en algún momento tuvo partidos brillantes con la Selección.



Provoca realmente tristeza e incredulidad que un jugador que se caracterizó por dejar todo en la cancha, un jugador que siempre dijo presente a los llamados de la Bicolor, hoy actúe de esta manera. No lo he escuchado, pero ya desde el momento en que no viajó por unos dolores de espalda justo antes del partido te producen dudas, dudas que ya fueron descartadas desde el momento que jugó los noventa minutos con su equipo.



Habrá que esperar que explicación da el Kansas City y el Chino, habrá que esperar que decide hacer la Fenafuth. Creo que se debe actuar según los mandatos de la Fifa. Si estaba lesionado y por milagro de la naturaleza jugó, lo deberán comprobar y si mintieron deberán asumir las consecuencias. Es preferible ser frontal como Carlo Costly a esconderse como Eddie Hernández o mentir como lo hizo Kansas City y Kung Fu.

La Selección Nacional de Honduras aún tiene posibilidades de clasificar al Mundial y se juega todo ante Panamá.



Hay otro famoso refrán que se me viene a la mente “Lo que natura non da, Salamanca non presta” y esto va a los que descalifican a los jugadores de la Bicolor con adjetivos como “piedras”, “troncos” u otros peores como dejando entrever que no dejan todo en la cancha.

Los jugadores lo dejan todo, hacen todo lo posible por ganar y por defender la camiseta, ninguno entra a jugar a medias o a ver qué pasa, pero cuando el rival es mejor no hay nada que hacer más que seguir intentándolo, es injusto ofenderlos de esa manera.



El futbolista no tiene un trabajo como el suyo o el mío, el futbolista no juega solo, el futbolista intenta superar a un rival que busca lo mismo y por más que deje todo en la cancha si el rival es mejor generalmente ganará.

Usted no tiene a nadie que lo moleste cuando está trabajando, nadie le quita la computadora mientras escribe, nadie le mueve el volante mientras maneja, nadie le esconde la piocha mientras hace un hoyo. Eso hay que entenderlo antes de desmeritar a un deportista.



Viene el partido contra Panamá, quizá el rival más complicado para Honduras en los últimos años, un equipo comprometido y con el sueño de llegar a un mundial por primera vez en su historia. Ellos llegan con la motivación por las nubes y con una confianza nunca antes vista, nosotros llegamos casi muertos, pero esto es fútbol y mientras haya esperanzas hay que creer que se puede sumar y seguir soñando con Rusia 2018.