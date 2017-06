Elías Burbara: "Mi deseo es ver a Mario Martínez solo de aurinegro"

Real España estaría a la espera de solo un fichaje con la mira en el próximo torneo Apertura de la Liga Nacional.

Lea más: Olimpia se interesa en el volante Mario Martínez

Solo la llegada de Mario Martínez, a quien Elías Burbara, mandamás aurinegro, no se imagina ver con otra camisa que no sea la suya, trastocaría el plan bien diseñado que ya manejan con él, manifestó de entrada Elías, quien añadió que en cuanto al plantel con que cuentan "toda necesidad ya fue cubierta, quizás nos reforcemos con un jugador más, pero no está definido si lo vamos a traer ni quién sería", espetó.

El dirigente catedrático deja en claro que "este proyecto deportivo está en las manos de Primi, confiamos que él manejará el mismo de buena forma", lanzó.

A su vez, mencionó que no piensan en nada que no sea coronarse esta temporada: "La exigencia en Real España siempre será la pelea y obtención de títulos, confiemos que esta vez podremos alcanzar nuestras metas".

Lejos de presionar a su plantilla, aunque está claro que la copa es el único objetivo que tiene en su mente, Burbara cree que la clave para llegar más lejos esta campaña es "trabajo y sacrificio".

A ello agregó que "esa sí es la obligación" de Maradiaga, pues al "trabajar y sacrificarse por el equipo" puede llevarlo al éxito.

A sus futbolistas, el jerarca de la Máquina cuenta que "siempre les digo que tienen capacidad para coronarse campeones torneo tras torneo, está en manos de ellos materializar su potencial", advirtió.

NO VE AL ZURDO EN EL OLIMPIA

Uno de los tema que es imposible dejar de tratar con Elías Burbara es el del supuesto interés de Olimpia en Mario Martínez, quien pese a tener contrato en Egipto con el ENPPI, es objeto de deseo de varios clubes nacionales e internacionales.

"Es normal que todos los equipos grandes deseen a un jugador como Mario, más bien nos enorgullece que jugadores que han salido de nuestras reservas y que estén denominados como de la casa tengan varias opciones de equipos. Eso nos dice que sí hemos estado haciendo un buen trabajo abajo. Como Presidente de esta institución, mi deseo es ver a Mario en Honduras solo de aurinegro", expresó.

Sin alejarse del tema, Burbara expuso que "Mario no necesita una oferta para vestirse de aurinegro. Cuando él quiera llegar a la sede, llegará y jugará. Con jugadores de la casa lo menos importante es el tema económico, sino abrirles las puertas cuantas veces lo necesiten".

Concluyendo, el dirigente sentenció que salvo la llegada de Mario, si es que no se marcha al extranjero o ficha por un onceno local, "creo que con Zalazar el equipo está completo y listo para competir".