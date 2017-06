Vargas: "Discutimos con Osman Madrid y llegamos al límite, no se podía seguir así"

El nuevo entrenador de Marathón, Héctor Vargas, habló de lo que espera conseguir en el Monstruo y de la seducción que siente por este proyecto.

El argentino confesó que no tenía planificado trabajar este torneo, pues antes de tener la oferta verdolaga, ya había tenido otras ofertas.

Además, "El León" se refirió puntualmente a la razón de su salida de Olimpia. Confiesa que la relación con el gerente del club, Osman Madrid, se había desgastado de forma definitiva.

¿Cuál es su plan con el Marathón?

La idea primaria es tener la buena base que dejó Manolo (Keosseián) y que haya alguno que puede llegar. Por eso pienso que lo de Júnior Lacayo es una buena venida. Estando adentro uno va evaluar que es lo que tiene. la idea es estar en lo más alto para buscar una ventaja deportiva.

¿Cuándo arrancan la pretemporada?

Lo vamos a terminar de definir esta semana. Creo que será el 21. Ya se definió el tema del preparador físico, me va a acompañar Luis Ayala, me estuvo acompañando en Victoria. Sé qué clase de trabajo hace.

En el caso del asistente ¿se mantendrá Víctor Coello?

Tenemos que ir hablando en la semana. En el caso de Víctor siempre se va a mantener en el equipo, vamos a ver en qué posición. Hay una idea de sumar a alguien, que no puedo adelantar porque hay que hablar con él y ver si está la opción.

¿Usted cuántos refuerzos ha pedido?

No hablamos de números, primero porque quiero conocer más a fondo el plantel y segundo porque hay tiempo. Lo que veo es de afuera. Estando adentro vamos a ver la cantidad de refuerzos que necesitamos, capaz que no y con el equipo que tenemos para aspirar a lo que buscamos.

¿Qué jugadores jóvenes cree que se pueden potenciar?

Creo que hay varios que pueden consolidarse definitivamente como el caso de Banegas o Argueta. Hay que con algunos que son intermitentes y ver si los podemos consolidar. Eso no se puede en un día, lleva un tiempo. Realmente el que tiene potencial no le voy a pedir documentos, si es un buen jugador con 17 o 18 años y tiene que ser titular conmigo no va a tener problemas.

Seguro que la directiva de Marathón evaluó eso para su contratación?

El tema de los jóvenes yo le vengo trabajando desde hace muchos años. Hay algunos que yo hice debutar, como el caso de Dani Turcios, que ya se retiraron. Hay un montón en Liga Nacional. Hay algunos que les ha ido bien. Por ejemplo en el caso de (Anthony) "Choco" Lozano que lo encontré y muchos no apostaban por él. Incluso un directivo de Olimpia me dijo que ya era un cohete quemado, que no apostara más por él. Y ahí está, por ahí le entra un buen dinero al club por la venta de ese futbolista. Siempre trato de darle oportunidad a los jóvenes, son ellos los que después lo aprovechan o no.

¿A Júnior Lacayo tiene que resucitarlo?

Yo lo hice debutar a los 16 años. En estos últimos momentos no ha tenido buena participación, habrá que saber por qué, si es su conducta o falta de seguridad. Lo vamos a evaluar, pero no tengo ninguna duda que lo conozco bien.

Ya sabe cómo llegarlo...

Son gentes que uno le ha ayudado cuando lo encontramos jovencito. Al igual que Darixon Vuelto, que le daba el pasaje para que viajara de Sambo Creek. Lo mismo pasa con Júnior.

Y cuándo le llamaron de Marathón de qué le hablaron ¿De título o proceso formativo?

Me habían llamado otros equipos, yo no tenía la intención de trabajar. Quería dedicar un poco de tiempo a la familia. Tengo trabajando seguidos cinco años y medio desde que tomé a Victoria. Tengo 263 partidos dirigidos. Al principio no me sedujo la idea de trabajar, a la semana siguiente me llamó Rolin (Peña) y me seduce la historia de Marathón, lo grande que es. Tenemos que hacer lo que hicimos con Olimpia, buscar consolidar algunos jóvenes y también la posibilidad de un título. Lo terminó diciendo don Rafael Ferrari, que también con jóvenes se puede ser campeón.

¿Le tomó de sorpresa su salida de Olimpia?

No, yo hace un año había hablado con mi esposa de salir del equipo. Es un gran desgaste que significa un club en el que había que buscar campeonatos y promocionar jóvenes, yo siempre digo: con billetera cualquiera dirige a Olimpia, pero con jóvenes como me tocó a mí es más difícil. Hace un año atrás había dicho que quería irme. Pero también quería respaldar a don Rafa con su proyecto. Aparte la relación con el gerente, había llegado a un límite que no se podía seguir, lo mejor era dar un paso al costado. No sé, pero si don Rafa hubiese dicho que me quedara, a lo mejor era yo el que me iba.

¿Se había desgastado mucho la relación con el señor Madrid?

Es que nunca fue de su aprobación que yo llegara a Olimpia, siempre fue una idea de don Rafa. Y creo que tampoco Restrepo, a quien creo se le metió una vez en el vestuario y por eso Restrepo se fue. Conmigo tuvimos discusiones y creo que llegamos al límite, no se podía seguir así.

¿Qué lecciones le dejó su paso por Olimpia?

Todo aprendizaje. Como hay que estar todos juntos para salir campeón, cuando hay alguien que no se mete, se escapa el título como se fue en estas dos oportunidades. Hay que estar unidos.

¿Usted cree que influyó el campeonato de Motagua en su no continuidad con Olimpia?

No, para nada. Te lo digo con toda sinceridad, lo de Diego es muy bueno, es excelente. Si llega a ganar la Copa Presidente, va a igualar lo que yo ganécon Olimpia, con eso lo digo todo. Claro que le falta ganar nueve partidos de local, pasar a una siguiente ronda de Concachampions. Por eso no fue mi salida, mirá Restrepo ya fue a Concacaf y yo nunca fui. El día que me llama el gerente, ya está en Miami y yo me tengo que ir el mismo día. Le dije que tenía el pasaporte vencido. Lo de Motagua no tiene nada que ver.

¿Seguirá la rivalidad entre Héctor Vargas y Diego Vázquez?

No sé, habrá que ver, la rivalidad un poco la hizo el periodismo. Estando en San Pedro Sula uno y otro en Tegucigalpa cambia. Nosotros siempre tirábamos un poco de picante, hasta que a mí don Rafa me dijo que parará un poco por el tema de la violencia.

¿Héctor Vargas a qué llega a Marathón?

Yo voy a tirar a los más alto que pueda, una vez estando en esa posición, veremos lo que podemos lograr. A veces los goleadores que viene por primera vez a Honduras dicen que harán 40 goles por campeonato. Hay un técnico que siempre me ponía de rodillas y le terminamos ganando la final nosotros de visita y de local, por eso prometer campeonatos es no saber en qué lugar está parado. Yo quiero ver una vez que esté dentro de Marathón y una vez ahí que me juzguen. Por ahora prometer algo sin conocer por dentro no puedo hacerlo.

DATO:

Héctor Vargas y la directiva verdolaga tienen planificado arrancar la pretemporada el 21 de junio.