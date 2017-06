José Maria Bartomeu: ''Messi quiere retirarse en el Barcelona''

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se pronunció acerca de la renovación de Lionel Messi y simplemente se ha remitido a unas declaraciones que el jugador dijo hace unos días donde comentó que le gustaría retirarse en el club catalán.

EL SALARIO POR SEMANA QUE TENDRÍA MESSI POR RENOVAR CON EL BARCELONA



"Leo lo explicó perfectamente hace unos días; que se quiere retirar en el Barca. Por lo tanto, lo que llegue, llegará. Me remito a las palabras de Leo", ha señalado este martes.



La renovación de Messi sigue a la espera de concretarse y, a pesar que desde las partes no ha aparecido ninguna señal que invite a pensar que no se vaya a producir, ni el jugador ni el Barcelona han enviado un mensaje contundente acerca de que el acuerdo está cerrado.



Messi concluirá su contrato con el Barcelona el 30 de junio del 2018, y es la pieza fundamental para un equipo que el año que viene estrena técnico, Ernesto Valverde, quien se ha mostrado ilusionado por dirigir al astro argentino.