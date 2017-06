Donaldo González: "Panamá está unos escalones arriba que Honduras"

Donaldo el “Pana” González es un viejo conocido por los hondureños, pues hizo carrera en nuestro país jugando para el Olimpia y Marathón.

Tras su retiro se ha dedicado a ser preparador de porteros en diversas selecciones panameñas, incluyendo la mayor en los dos procesos eliminatorios anteriores. Habló del juego de hoy.

LA ENTREVISTA:

En estos últimos tiempos Panamá ha mantenido a raya a la Selección de Honduras. ¿Qué tan importante y determinante será ese duelo de hoy?

Es un partido que le puede abrir el camino al mundial a Panamá en estos momentos y a Honduras también le da muchas oportunidades, ya que a ustedes les ha tocado fechas muy difíciles, ir a México y venir a nuestro país es duro. Sin duda al ganar hoy, Honduras puede asegurar al menos el repechaje. Aunque pienso que el equipo del Bolillo saldrá a proponer el partido, ya que la calidad de jugadores lo permite. Los nuestros son rápidos, hábiles, tienen buen manejo de balón, la afición está muy motivada, van a empujar a su equipo y pienso que donde Honduras le dé el mínimo espacio a Panamá, tendrá problemas.

¿Ya no le tiene miedo Panamá a Honduras, ya no lo respeta?

Bueno, los respetamos, pero no le tememos, yo comentaba en las redes sociales que cuando ustedes jugaban en la selección, que estabas vos, Pavón, David, Rambo y jugaron una Copa América, si no me equivoco, tenían una gran selección, una buena suplencia, era un combinado muy competitivo; entonces, pienso que han perdido un poco de fortaleza. No sé qué es lo que le pasó a Honduras si siempre han estado creciendo, lo que me extrañó es que siempre están en los mundiales en categorías menores, van a las olimpiadas; entonces, dónde están esos jugadores jóvenes que han competido en esos torneos mundiales y olímpicos, por qué no se ven involucrados en una Selección mayor, cuando ya tendrían que estar. No veo a ese relevo internacional.

Donaldo González y Ricardo James por mucho tiempo fueron los porteros titulares de la selección de Panamá.

¿Qué le espera a Honduras en el Rommel Fernández?

Un equipo panameño muy motivado, sólido línea por línea, un equipo de Panamá que viene llegando a línea del entrenador. Con reacción de balón, jugadores con muy buena técnica, así que pienso que vamos a salir con un equipo muy ofensivo, ya que no se puede regalar puntos en casa ahora, se tiene que ganar sí o sí, y eso es lo que se espera, una afición empujando, en eso hemos crecido.



¿No le ves muchas posibilidades a Honduras en el Rommel Fernández?

Estuve viendo el juego que hicieron contra Costa Rica, no les vi esa posesión de balón que los caracterizaba a ustedes anteriormente, antes tenían una mediacancha muy defensiva con mucha posesión de balón. Ahora no los veo dar más de tres pases seguidos, juegan muy frontales, solo buscando al delantero. Del otro lado está Panamá, que sí lo hace, aunque no hay que descuidarse porque Honduras siempre se la juega, yo pienso que Panamá va a buscar dominar el partido desde el inicio por el hecho de estar en su casa.



¿A estas alturas a qué le va a apostar Panamá, todo está parejo en la tabla de posiciones?

Si Panamá le gana a Honduras quedamos terceros en la tabla de posiciones, así que pienso que mi selección le tiene que apostar al triunfo, porque como te dije antes, ganar en casa sí o sí es la prioridad, no se pueden dejar escapar puntos como local.

¿Crees que este es el momento idóneo para que Panamá tenga todas las posibilidades de clasificar directamente al Mundial de Rusia?

Sí, nosotros una vez estuvimos a dos minutos de ir a un repechaje y lo dejamos escapar, pienso que ahora el profesor ha tomado la misma selección con algunas incorporaciones, jóvenes de mucha calidad, jugadores rápidos y técnicos, entonces Panamá va a apostar al triunfo, al menos debe aspirar al repechaje, pero también tiene muchas posibilidades de pelear por el tercer cupo porque la calidad de juego que está mostrando se lo permite.

¿Crees que la localía pueda pesar en contra de la Selección de Honduras?

Claro, lo dijo Jaime Penedo, en Panamá ya no podemos ni empatar, tenemos que salir a ganar. Un punto no sirve porque se complica todo, ahora solo debemos ir por el triunfo y va a salir con esa idea.



El punto traído de Costa Rica, ¿qué tan motivante va a ser para enfrentar a Honduras?

Para mí, arrancar un punto en Costa Rica fue como un triunfo y para ellos haber empatado en su casa es como una derrota, porque apostaban por los seis puntos en esta doble fecha de junio, estaban cerca de la clasificación al Mundial y no les salió lo planificado. Panamá les arrancó un punto motivante, pero dicen algunos críticos que no les gustó porque los ticos tuvieron uno menos en buena parte del juego y había que apostar a más. Pero tampoco le puedes regalar a un rival, que con uno más o con uno menos, te puede hacer daño en los últimos minutos, así que arrancar un punto de visita en eliminatoria mundialista es fundamental y venir a casa y ganar, hacer cuatro de seis puntos será una gran victoria.



¿Cómo crees que será el ambiente en ese partido, hostil porque una vez Pinto y “Bolillo” Gómez casi se van a las trompadas o será tranquilo?

No, la afición panameña es tranquila, se porta bien y aquello verbal entre “Bolillo” y Pinto, pues yo creo que es parte del fútbol, pero al final de todo, los dos son grandes profesionales y van a manejar sus selecciones con experiencia. Así que creo que esto es un ingrediente más del partido.

Donaldo González fue portero del épico Olimpia que consiguió la clasificación al Mundial de Clubes.

¿Qué va a pesar esta noche en el Rommel Fernández?

Va a pesar lo que hagan los jugadores, si aplican lo que el técnico quiere no lo van a desaprovechar, hay que ser contundentes en este momento, abriendo el marcador Honduras va a tener que dejar espacios y Panamá tendrá muchas más libertadas en ofensiva.

¿Qué te preocupa de Honduras?

Jugadores como Alberth Elis, lo tengo que comentar, es rápido, es un jugador joven y talentoso. Aunque pienso que Panamá tiene más argumentos que Honduras.



¿Cuál está mejor, el equipo de Pinto o el del “Bolillo” Gómez?

Panamá está unos escalones más arriba que Honduras, pero no se puede descuidar, la Bicolor es un equipo que tiene la capa de mundialista y eso se respeta.



¿Has pensado alguna vez venir a dirigir a Honduras o lo descartas?

No, jamás lo he descartado, siempre me llamó la atención, siempre está esa posibilidad y nunca la descartamos, así que esperamos que en algún momento se nos dé la oportunidad de trabajar allá, por los momentos yo me mantengo laborando con Jorge Dely Valdez, el hermano de Julio, que ahorita está en España trabajando con las juveniles del Málaga. Veremos qué sucede más adelante.