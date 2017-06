Costa Rica se hace respetar en su casa y supera a Trinidad y Tobago

Un golazo de Bryan Ruiz y cuatro atajadas de mérito de Keylor Navas le dieron a Costa Rica una sufrida victoria por 2-1 ante un combativa Trinidad y Tobago, que le permite a los ticos consolidarse en el segundo lugar de la eliminatoria de la Concacaf camino a Rusia 2018.



Al primer minuto del partido abrió el marcador Francisco Calvo con un cabezazo, empató al 35 Kevin Molino y al 44 Bryan Ruiz marcó un golazo que le dio la victoria a Costa Rica como local en el Estadio Nacional.

TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA DE CONCACAF

Con este resultado Costa Rica llegó a 11 puntos tras seis jornadas del hexagonal final de la Concacaf y es segundo por detrás de México (14 puntos). Luego aparecen Estados Unidos (8), Panamá (7), Honduras (5) y Trinidad y Tobago (3).



No podía haber un inicio mejor para Costa Rica con el gol de camerino de Francisco Calvo con un cabezazo en un tiro de esquina apenas a los 48 segundos del compromiso.



Espantaba Costa Rica los fantasmas del empate sin goles ante Panamá del pasado jueves y parecía encaminar el partido a su favor con el inusual 4-3-3 planteado por el seleccionador Óscar Ramírez en busca de goles ante el rival supuestamente más accesible de la eliminatoria.



Tras 25 minutos de dominio y de imprecisión a la hora de definir por parte de Marco Ureña, Joel Campbell y Bryan Ruiz, Costa Rica perdió el control del compromiso, se desdibujó y los caribeños comenzaron a encontrar espacios por todas partes.





Pero emergió la figura de Keylor Navas para salvar a Costa Rica en tres ocasiones: un tiro libre pegado a su poste izquierdo y dos achiques magistrales ante Lewis y Arcia.



El descontrol en el medio campo costarricense y un error en la salida de Johnny Acosta propició un contragolpe visitante que culminó en gol con un potente zurdazo esquinado de Kevin Molino desde la media luna, que Navas no pudo detener al minuto 34.



Con el 1-1 en el marcador, Bryan Ruiz, desaparecido hasta entonces, comenzó a mover a su equipo y al 44 armó una linda jugada en la que dejó atrás a un defensa con una finta y con el borde externo colocó la pelota lejos del portero trinitario Jan Williams. Golazo para darle de nuevo la ventaja a los ticos.



Trinidad y Tobago debía sumar puntos si quería mantenerse en la pelea en la eliminatoria y asumió la responsabilidad de atacar, tomó las riendas y metió en apuros a una lenta defensa tica.



Al 58 Keylor volvió a salvar a Costa Rica al sacar su pierna izquierda ante un remate cercano del veloz Lewis.



Joel Campbell estuvo cerca de marcar el tercero para los locales en dos ocasiones, pero en una su remate fue contenido por el guardameta y en la otra la pelota se escapó por un costado.



Nunca se encontró cómodo Costa Rica en el campo durante la segunda parte, en la que no pudo seguir el intenso ritmo que puso Trinidad, mejor físicamente, y que tomó riesgos en búsqueda de un empate que no logró.

ALINEACIONES

Costa Rica: Keylor Navas, Cristian Gamboa, Kendall Waston (Michael Umaña), Johnny Acosta, Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Joel Cambell, Bryan Ruíz, Johan Venegas (David Guzman) y Marco Ureña.

Trinidad y Tobago: Jan-Michael Williams, Aubrey David, Joevin Jones, Sheldon Bateau, Nathan Lewis, Kenwyne Jones, Kevin Molino, Curtis Gonzales, Mekeil Williams y Hachim Arcia (Khaleem Hyland).