OFICIAL: Marathón presenta a Héctor Vargas comosu nuevo técnico

Marathón presentó a su nuevo técnico este miércoles y se trata del argentino Héctor Vargas, que llega a ocupar el puesto que dejó el uruguayo Manuel Keosseián.

CALENDARIO DE EQUIPOS EN LA LIGA DE CAMPEONES DE CONCACAF

El presidente de los verdolagas, Orinson Amaya, dio la bienvenida al extécnico de Olimpia en las instalaciones de Llantilandia: "es un día importante para nuestra institución porque es el inicio de un proceso , que creemos que de profesor Vargas podemos lograr cosas importantes. Es un técnico ganador, que le gusta el buen fútbol y le da oportunidad a los jóvenes".

"Vengo a un club que siempre es protagonista. He querido estar en este club. Le dije que no a otros equipos, pero a Marathón no pude decirle lo mismo, vengo a poner mi granito de arena", fueron las primera palabras de Vargas ya como nuevo estratega verde.



Y agregó: "Vengo en busca de poner al Marathón en el grande que fue y que será, espero que así sea dentro de seis meses.

Héctor Vargas llega por un año al equipo verde que es el actual campeón de Copa del fútbol de Honduras.

El 21 de este mes de junio se arranca la pretemporada del Marathón, así lo aseguró el estratega argentino.

El técnico sudamericano Héctor Vargas ya ha dirigido a equipos como la Universidad, Vida, Platense, Hispano, Victoria y Olimpia.