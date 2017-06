Motagua apela por castigo económico y el estadio Nacional

Luego de que la Comisión de Disciplina del Centro castigara con 100 mil lempiras de multa y vetara el Estadio Nacional por nueve juegos, esto a raíz de las cuatro personas fallecidas en la final Motagua-Honduras Progreso, la directiva del Ciclón no se durmió e interpuso el recurso de apelación.

El caso ahora está en un tribunal de segunda instancia que determinará si el recurso es válido y así declararlo ha lugar o no ha lugar.



Héctor Maldonado, hasta el viernes pasado presidente de la Comisión de Apelaciones, aseveró que el club azul presentó la acción legal con la intención de que el castigo sea quitado de manera completa.



“Yo dejé mi cargo el viernes pasado por razones que ya expuse a la federación, pero puedo confirmar que Motagua apeló y en el escrito solicitan que la sanción sea quitada en su totalidad, lógicamente que quedará a criterio de los abogados que ahora están al mando si reducen el castigo tanto económico como de la cantidad de partidos”.



Maldonado también dejó en claro que la resolución no estará dormida mucho tiempo y que en los próximos días ya se conocería la misma.



“La ley da ocho días hábiles para responder a la apelación, al momento de hacerlo se notifican a las partes y luego se da a conocer ante los medios de comunicación, podrían haber noticias a finales de esta semana de ser posible”.



De momento la dirigencia del bicampeón nacional tiene como opciones las ciudades de Comayagua y Olancho para realizar sus partidos el próximo torneo aunque esperan al final no moverse de Tegucigalpa.