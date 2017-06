Marvin Sánchez: "Me arrepiento de la vida desordenada que llevé"

Marvin Sánchez fue un talentoso volante que debutó en 2005 con Platense en Liga Nacional. Sus primeros pasos llamaron la atención de equipos grandes y de Reinaldo Rueda, quien era el técnico de la Selección que junto a Alexis Mendoza lo convocaron a la Sub-23 que logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en los que él fue pieza importante.

Actualmente tiene 30 años, pero ya no se dedica al fútbol de manera profesional y reside en Houston, Texas. En dicha ciudad trabaja en el área de la construcción, aunque en las noches y tiempos libres milita en el Houston Regals de la tercera división de Estados Unidos.

“Ya tengo un año de vivir acá en Houston donde resido con mi esposa y mi hija, estoy trabajando en el rubro de la construcción, laboro de lo que salga, pero actualmente instalo pisos. Por las noches practico con un equipo que se llama Houston Regals de la tercera división de acá, donde también está Rambo (Julio César de León), todavía no he dejado el fútbol a mis 30 años”.

Sánchez acepta que no supo aprovechar las oportunidades que le brindó la vida como su paso por Motagua, pues derrochó dinero en vicios, de eso se arrepiente.

“No supe manejar situaciones financieras y de mi vida íntima. En Motagua me gustaba salir bastante y me arrepiento de la vida desordenada que llevé, de no haber tenido ese bache estaría en un equipo grande o en la Selección, porque considero que tenía las condiciones. En Motagua tenía esa vida desordenada porque cuando ganas una buena cantidad de dinero te confundes, no mantuve la disciplina y eso me pasó factura”.

Dicha experiencia de vida le ha servido para dar consejos a jóvenes que incluso llegan a la Selección Nacional.

“Ahora veo que hay más oportunidad que cuando yo estaba, veo a muchos jóvenes que les dan oportunidades en la Selección, antes si un jugador a corta edad estaba era porque tenía grandes condiciones, lo único que les puedo decir es que aprovechen y tomen consejos, la soberbia no te lleva a ninguna parte”.

El exseleccionado nacional confiesa que se le “subieron los humos a la cabeza” cuando comenzaba a vestir la camiseta de la Bicolor Sub-23 y que incluso por eso tuvo problemas con Nahúm Espinoza.

“En mi momento cuando estaba en Platense tuve diferencias con el profe Nahúm Espinoza, yo acababa de llegar de la Selección y le exigía que por eso debía ser titular, pero no era así y me tenía que ganar un puesto”.

Contrario a eso, recuerda a los técnicos con los que más conocimiento adquirió. “De los que más aprendí el primero fue Alberto Romero, que fue quien me hizo debutar, también aprendí de Roque Alfaro y Edwin Pavón en Choloma, con ellos saqué más cosas positivas, también de los colombianos de la Bicolor como Alexis Mendoza y Reinaldo Rueda que confiaron en mí”.

Sobre el actual proceso que atraviesa la H rumbo al Mundial de Rusia 2018, finalizó dando su opinión.

“Es complicado criticar o hablar de lo que pasa en la Selección, ese es el material humano que hay y solo queda seguir apoyando, espero que los resultados lleguen y se puedan clasificar al Mundial”.

TOMAR NOTA:

Se reunirá con las leyendas catrachas

El próximo 16 de octubre estará en la ciudad de Nueva Jersey en el partido de exhibición entre las leyendas hondureñas y un equipo de estrellas en el que figurará Hristo Stoichkov.

Su último juego con el Vida

Fue un clásico contra el Victoria, que terminó empatado sin goles en La Ceiba, un 15 de marzo de 2014.

ALGO MÁS:

SELECCIÓN:

Pasó por la Sub-17 hasta la mayor con Reinaldo Rueda de cara a Sudáfrica 2010.

MOTAGUA:

Llegó en la campaña 2008-2009 tras su

destacada participación con Platense, solo jugó un año.

CAMPEÓN:

Logró el título del preolímpico 2007 venciendo a Estados Unidos.

ÚLTIMO CLUB:

En Honduras fue el Platense en 2014.

DATOS:

16 Años tenía cuando estuvo en la Sub-17, comenzó ese proceso y jugó el Mundial Sub-20 en 2005.



Un año estuvo en Motagua donde él acepta que llevó una vida desordenada y por eso no rindió como esperaba.

En Estados Unidos disfruta de sus ratos libres para pasar tiempo de calidad con su hija y esposa.