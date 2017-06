Jerry Palacios se queda sin equipo y ahora entrena futuros delanteros

Tras finalizar su respectivo contrato con el Vida y con la incertidumbre de renovar, el futbolista Jerry Nelson Palacios se dedica a entrenar los delanteros de las cuatro categorías de la Academia Wilson Palacios.

El espigado ariete piensa sacar los cursos de entrenador para abrirse camino es esta profesión que siempre lo mantendrá ligado a esta disciplina.

"Estoy haciendo los primeros 'pininos' con los delanteros, me incorporé a trabajar con la Academia del Complejo Wilson Palacios, voy a sacar los cursos de entrenador para seguir en el mismo circuito del fútbol, gracias a Dios tengo la plataforma para desarrollar el trabajo", explicó.



Para Palacios el objetivo es formar delanteros de las categorías inferiores de la Academia y luego transferirlos a clubes del país y extranjero. "Tenemos varios en Liga Nacional como Meléndez quien ha sido bicampeón con Motagua, estamos con esa proyección a nivel nacional e internacional, queremos promover a nuestros muchachos sobre todo los delanteros que son los más cotizados, esperamos conseguir becas y vincularnos con grandes clubes del mundo, esos son algunos de los proyectos que tenemos para el futuro".





Palacios debutó en Liga Nacional en el 2001 con Olimpia, con el paso del tiempo militó en Motagua, Marathón, Platense, Real Sociedad, Vida, Hangzhou de China y ATM de Malasia, sin embargo había anunciado su posible retiro con la camisa del Vida.



"Había anunciado que quería remitarme del fútbol en el Vida pero no de la forma como terminé el contrato, tengo una espinita clavada, he tenido una carrera limpia y exitosa, he anotado muchos goles en los equipos donde he jugado pero en el Vida quedé en dueda, no me quiero ir del fútbol, de esa manera", enfatizó.



"No descarto jugar en segunda división de Estados Unidos pero si no sale nada concreto el próximo mes me dedicaré a sacar los cursos, entrenar niños del complejo Wilson Palacios y continuar con mis proyectos personales y familiares", cerró.